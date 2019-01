Festa di Capodanno a Capri | il caso finisce in Tribunale

Capri - la Festa di Capodanno in centro è un flop. Il Comune : “Uno show indegno - chiediamo i danni”. Il video dalla piazza : Un “livello bassissimo” e una prestazione “indegna“. Il Comune di Capri stronca l’esibizione del dj ingaggiato, attraverso una procedura di evidenza pubblica, per la notte di Capodanno nella piazza della cittadina. Tanto da dare mandato al proprio ufficio legale di chiedere il risarcimento per “il danno d’immagine subito” e di non pagare la prestazione. Il dj Daniele Decibel Bellini, al di là delle ...

Tradito accoltella a morte la fidanzata e l'amante - poi incendia la casa e si uccide alla Festa di Capodanno : Nel mezzo dei festeggiamenti di Capodanno, mentre tutti gli amici intorno a lui si divertivano e brindavano nella casa che li ospitava, ha scoperto che la sua fidanzata lo stava tradendo: e a quel ...

Disabile pestato alla Festa di Capodanno di Marsala : “Chiedevo solo più spazio” : Manlio Valenti, figlio dell'ex sindaco di Petrosino, affetto da handicap di deambulazione e di parola a causa di un incidente stradale, è stato strattonato e colpito con calci e pugni al volto durante la notte di Capodanno: "Ho solo chiesto a chi stava ballando di lasciarmi passare". Rotto il setto nasale: per lui la prognosi di guarigione è di 30 giorni.Continua a leggere

Festa di Capodanno in sala parto - medici con le trombette mentre il bimbo sta per nascere : bufera social : Il video con medici e infermieri che festeggiano il Capodanno nel reparto di chirurgia mentre una donna partorisce ha fatto il giro del web. Un momento intimo vissuto tra decine di persone che ...

Capodanno - il San Silvestro di Ama : raccolte 70 tonnellate sui luoghi della Festa di Roma : Già a partire dalle 3 di notte, gli operatori sono entrati in azione per ripulire l'area, sede di vari spettacoli, che anche oggi sarà presidiata. Interventi di rifinitura saranno effettuati una ...

Napoli - sventata Festa di Capodanno in carcere a base di droga : fermato un detenuto : Una vicenda tanto grave quanto inconsueta si è verificata nelle scorse ore nella provincia di Napoli, precisamente all'interno della casa circondariale del piccolo comune di Secondigliano, dove due cani antidroga hanno letteralmente sventato una festa per il Capodanno a base di droghe. In particolare, secondo quanto riferisce il noto sito di Sky Tg24, due cani hanno individuato un detenuto che è tornato all'interno della struttura di detenzione ...

Capodanno - grande Festa in piazza e fuochi - VIDEO : ... ieri lunedì 31 Dicembre, hanno organizzato una grande festa con Dj set e spettacoli di luci e colori, seguiti poi allo scoccare della mezzanotte dai tradizionali fuochi d'artificio in darsena, sopra ...

Capodanno : Festa in piazza a Norcia davanti alle macerie della Basilica : Norcia ha festeggiato l’arrivo del 2019 in piazza San Benedetto, dove poco prima della mezzanotte si sono radunati decine di residenti e turisti che hanno scelto la cittadina colpita dal terremoto del 2016 per festeggiare il Capodanno. I fuochi d’artificio hanno illuminato la notte e le macerie della vicina Basilica, regalando uno scenario suggestivo a chi in quel momento stava brindando all’arrivo del nuovo anno. Prima, i vari ...

Capodanno al Circo Massimo : in 40.000 per la Festa lunare. Niente brindisi per l'ordinanza anti vetro : Quarantamila le persone presenti nell'area degli spettacoli; oltre 100.000 quelle transitate nella zona. Chi si è presentato ai varchi con bottiglie e bicchieri si è ritrovato a mani vuote, con le ...

Capodanno a Capri - Festa e brindisi in Piazzetta e nei locali notturni dell'isola : Capri - A Capri, come da tradizione, l'arrivo del nuovo anno è stato accolto e festeggiato in Piazzetta. Isola azzurra gremita di turisti e vacanzieri. Allo scoccare della mezzanotte, il via ai ...

Capodanno - Festa in tutto il mondo : festa in tutto il mondo per l'arrivo del nuovo anno. Le celebrazioni sono già cominciate in Australia, con i tradizionali fuochi d'artificio di Sydney, davanti all'Opera House.

