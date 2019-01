Festa della salute a Ragusa | oggi e domani 19 gennaio

Ispica - si celebra lunedì 21 la Festa del Patrono della Polizia Locale : Tocca a Ispica quest'anno l'organizzazione della festa provinciale della Polizia Locale, in occasione del Santo Protettore, San Sebastiano, in programma il prossimo 21 gennaio. Il comandante, Lucia ...

La Juventus vince la Supercoppa : tutte le FOTO della Festa dei bianconeri : 1/13 AFP/LaPresse ...

Festa della Salute a Ragusa : 18 e 19 gennaio : Ragusa, Festa della Salute alla Basaki. Organizzata dal Dipartimento di prevenzione e dal presidente dei Petali del Cuore Gianflavio Brafa

Focara di Nardò - definito il programma della maniFestazioni religiose : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Ermal Meta racconta la collaborazione con J-Ax e il suo anno 'incredibile' prima della Festa al Forum di Assago : Ti potrebbero interessare: Le parole di Ermal Meta sui migranti a supporto di Baglioni: 'La politica sfrutta il tema e lo trasforma in un'arma di distrazione di massa' Al via la prevendita generale ...

Ermal Meta racconta la collaborazione con J-Ax e il suo anno “incredibile” prima della Festa al Forum di Assago : Ermal Meta a Radio Italia presenta il cofanetto Non Abbiamo Armi - Il Concerto, in uscita il 25 gennaio anticipato dal singolo Un'Altra Volta da Rischiare feat. J-Ax. Non Abbiamo Armi - Il Concerto contiene il DVD del concerto al Forum di Assago (Milano) di aprile 2018, un album live e due inediti: "Ne avrei voluti mettere anche di più ma non ci stavano", commenta ironicamente l'artista che racconta l'incontro artistico con J-Ax, un artista che ...

Supercoppa Italiana - Dybala può diventare il marcatore più prolifico della maniFestazione : La Supercoppa Italiana, per questa stagione, sarà un discorso tra Juve e Milan. Mercoledì 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita, con fischio d’inizio alle 18,30 si assegnerà il primo trofeo dell’annata calcistica del Bel Paese, i rossoneri sono la squadra che ha alzato più volte la coppa, tre, i bianconeri invece sono a quota due e sognano l’aggancio in vetta. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Rai 1 mentre per chi vorrà gustarsi il ...

San Pietro Apostolo arriva la nona edizione della 'Festa della Ciliegia' : ...Lanificio Leo macedonia mascotte musiche notizie cronaca fatti comuni Reventino Palazzo Mazza Pro Loco Pro Loco San Pietro Apostolo Provincia di Catanzaro Rosetta Mazza San Pietro Apostolo spettacoli ...

Ponte Morandi - a Genova maniFestano i residenti della zona arancione : “Subiremo il cantiere ma ci hanno dimenticati” : “Tutela dell’ambiente e salvaguardia della salute”. Sono queste le istanze prioritarie per le circa 300 famiglie che vivono ai confini della zona rossa dell’area di cantiere sotto a quel che resta del Ponte Morandi, e oggi si sono date appuntamento per manifestare sotto la sede del Comune di Genova, per chiedere un incontro con il commissario straordinario e sindaco Marco Bucci e poi sfilare in corteo sotto la Prefettura e il palazzo ...

Volley - Festa grande per Francesca Piccinini : la Divina della pallavolo compie 40 anni da campionessa infinita : Oggi Francesca Piccinini compie 40 anni, l’icona simbolo della pallavolo italiana negli ultimi due decenni spegne le candeline e festeggia un traguardo simbolico, l’ingresso negli -anta non cambia però la Picci nazionale che continua a giocare con l’entusiasmo del primo giorno. La toscana, splendida classe 1979 ancora in attività con la casacca di Novara che sta guidando la classifica della Serie A1 (ieri le piemontesi hanno ...

Roma - scontri tra ultras e polizia alla Festa della Lazio. Un arresto e 8 agenti contusi : L'articolo Roma, scontri tra ultras e polizia alla festa della Lazio. Un arresto e 8 agenti contusi proviene da ILFOGLIETTONE.IT.