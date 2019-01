Federica Spano dopo la scelta di Andrea Cerioli | ' Aveva deciso già da tempo'

Blastingnews

: RT @kxhepaj: Federica Spano è un mix insopportabile e malriuscito tra Giulia De Lellis e Eleonora Ronchini #Uominiedonne - SaraPassoni1 : RT @kxhepaj: Federica Spano è un mix insopportabile e malriuscito tra Giulia De Lellis e Eleonora Ronchini #Uominiedonne - NancySammartino : RT @kxhepaj: Federica Spano è un mix insopportabile e malriuscito tra Giulia De Lellis e Eleonora Ronchini #Uominiedonne - EliseaPignatie1 : RT @kxhepaj: Federica Spano è un mix insopportabile e malriuscito tra Giulia De Lellis e Eleonora Ronchini #Uominiedonne -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)ha scelto Arianna: laè arrivata a sorpresa, prima degli speciali che andranno in onda in prima serata. Ora arrivano anche i primi commenti di, la corteggiatrice che non è statadaLe dichiarazioni diladiLa ragazza è ovviamente rimasta delusa dal fatto che il tronista che per tantoha corteggiato negli studi del celebre programma di Maria De Filippi "Uomini e Donne", le abbia preferito Arianna. Immediatamentelae la conclusione del trono sono sorte anche delle polemiche, visto che per Gianni Sperti i due giovani erano persino d'accordo.Madi questo non parla, anzi, spiega di essere convinta di aver fatto tutto il possibile per conquistare, per questo la giovane donna è soddisfatta del suo percorso e dei tanti messaggi dei fan che le giungono e che ...