F1 – La Ferrari 2019 prende forma | omologato il nuovo telaio della 670 | segnali positivi

F1 - il Mondiale 2019 è già iniziato : battaglia tra Ferrari - Mercedes e Red Bull. Tra soffiate e soluzioni tecniche vincenti : Le lancette dell'orologio viaggiano assai velocemente e il tempo per ultimare i progetti delle nuove monoposto di Formula Uno che prenderanno parte al Mondiale 2019 non è molto. Come ormai accade da alcune stagioni, l'attesa della presentazione delle nuove vetture è accompagnata da tante domande su quali innovazioni sapranno apportare i tecnici e in che cosa si differenzieranno. E' ovvio che alcuni cambiamenti regolamentari hanno influenzato ...

Formula 1 - il progetto Ferrari 2019 : via al countdown per conoscere la monoposto di Vettel e Leclerc : Un cantiere nel cantiere. A un mese dalla presentazione della nuova Ferrari a Maranello si lavora su più fronti: all'interno del Reparto Corse infatti il progetto 670 sta crescendo nei tempi. E mentre ...

Mick Schumacher - futuro in Ferrari : il figlio di Michael in F1 per i test del Mondiale 2019? : Che prima o poi questi due nomi dal grande fascino sarebbero stati accostati, su quello non c'erano tanti dubbi. Ma che potesse succedere così presto, questa sì che è una vera sorpresa. Schumacher, ...

Formula 1 2019 - il calendario delle presentazioni ufficiali : dove vedere la nuova Ferrari : Non si sa ancora nulla sull' unveiling della Mercedes campione del mondo, mentre la ex Force India, oggi Racing Point, ha reso noto che il 13 febbraio la nuova monoposto verrà mostrata a Toronto , ...

F1 - Mondiale 2019 : anche la Red Bull adotta i cerchi forati in stile Mercedes? Incognita sulla Ferrari : Siamo in pieno inverno e le varie scuderie stanno preparando le monoposto che dovranno affrontare il Mondiale di Formula Uno. Mancano due mesi all’inizio della rassegna iridata, sono momenti febbrili per tutti i team che devono trovare le giuste soluzioni tecniche per essere altamente competitivi nell’arco dell’intera stagione. Arrivano nel frattempo delle importanti indiscrezioni da Milton Keynes dove la Red Bull sta ...

F1 – Leclerc verso la stagione 2019 - Charles non sta più nella pelle : il post social del Ferrarista : Charles Leclerc pronto per la stagione 2019 di F1: la motivazione del giovane monegasco della Ferrari Tra poco più di due mesi avranno ufficialmente inizio le stagioni 2019 motoristiche: la MotoGp partirà dal Qatar il 10 marzo, mentre il 17 marzo sarà il turno della F1, in Australia. Tante le novità nel mondo a quattro ruote come l’arrivo di Charles Lecler in Ferrari, al fianco di Vettel e al posto di Kimi Raikkonen, passato ...

Svolta Ferrari 2019 : lascia Arrivabene - Binotto nuovo team principal : Il 2019 della Ferrari parte con la Svolta. Mattia Binotto, il papa' della SF71H, la monoposto della scorsa stagione con cui Sebastian Vettel aveva fatto sperare i tifosi nella prima parte del 2018, prendera' il posto di Maurizio Arrivabene alla guida della scuderia di Maranello nelle vesti di team principal. Secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex uomo della Philip Morris, questa mattina non presente nei suoi uffici nella sede ...

Dino Zoff : "Nel 2019 vedo più Juventus che Ferrari" : "Più facile che Allegri vinca la Champions piuttosto che la Rossa conquisti il mondiale. Non vedo in Europa squadre come la Mercedes. A 77 anni gioco ancora: a tennis"

Ginnastica - tutte le italiane in gara nel 2019 : da Vanessa Ferrari a Giorgia Villa - le azzurre con licenza FIG : Manca poco più di un mese al ritorno in pedana, sta per incominciare la lunga stagione della Ginnastica artistica che culminerà con i Mondiali di Stoccarda a ottobre, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 2019 sarà un anno cruciale per la Polvere di Magnesio e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista nei prossimi 12 mesi: le azzurre dovranno conquistare il pass per i Giochi tramite la prossima rassegna iridata ma le ragazze di ...

Ferrari - cresce la curiosità attorno alla monoposto 2019. Quali novità dobbiamo aspettarci : È naturale che con l’arrivo della nuova stagione tutte le attenzioni vengano rivolte alla nuova vettura che affronterà la stagione 2019. Gli interrogativi sono sempre gli stessi: che linee avrà la nuova monoposto, per Quali concetti aerodinamici e meccanici avrà optato. Con l’arrivo delle nuove regole che semplificano i profili alari, ma allo stesso tempo complicano la vita agli aerodinamici dei vari team, l’interesse attorno alle creazioni dei ...

Ginnastica - il 2019 dell’Italia : le Fate del 2003 a caccia delle Olimpiadi - Vanessa Ferrari pronta per il rientro - Marco Lodadio vuole conferme : L’Italia della Ginnastica attendeva con grande ansia il 2019, la stagione del debutto tra le seniores delle Fate: la classe 2003 è ufficialmente diventata grande ed è pronta per fare il proprio esordio nell’artistica che conta. Le azzurrine hanno giganteggiato tra le under 16, hanno vinto la gara a squadre degli ultimi Europei di categoria e hanno spadroneggiato in tutte le competizioni internazionali a cui hanno preso parte nelle ...

F1 - la nuova Ferrari 2019 a confronto con la Mercedes : tra sviluppi - differenze e possibili cavilli regolamentari da sfruttare : Le lancette dell’orologio viaggiano assai velocemente e il tempo per ultimare i progetti delle nuove monoposto di Formula Uno che prenderanno parte al Mondiale 2019 non è molto. Come ormai accade da alcune stagioni, l’attesa della presentazione delle nuove vetture è accompagnata da tante domande su quali innovazioni sapranno apportare i tecnici e in che cosa si differenzieranno. E’ ovvio che alcuni cambiamenti regolamentari ...

F1 - il 2019 della verità per la Ferrari. Maurizio Arrivabene e Sebastian Vettel non possono più sbagliare… : Undici anni senza un titolo piloti, e dieci senza un titolo costruttori, rappresentato un digiuno notevole. Figuriamoci in casa Ferrari. Era il 2007 quando Kimi Raikkonen trionfava a livello personale al termine di un Gran Premio del Brasile da batticuore, mentre dodici mesi più tardi, al termine della gara di Interlagos (ancor più emozionante, se possibile) le lacrime di Felipe Massa venivano mitigate dal titolo per la scuderia, che riuscì ad ...

F1 - presentazione squadre 2019 : calendario e date. Attesa per Ferrari - Mercedes e Red Bull : Inizia ufficialmente il nuovo anno, e anche la Formula Uno inizia già a pensare al campionato 2019 che scatterà il 17 marzo a Melbourne con il consueto Gran Premio di Australia. Il primo atto ufficiale, ad ogni modo, saranno i test pre-stagionali di Barcellona che, nella seconda metà del mese di febbraio, sanciranno l’esordio ufficiale delle nuove vetture. Già, le nuove vetture. Le monoposto che ci accompagneranno per tutti i 21 ...