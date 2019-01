Europee | Salvini | “Berlusconi candidato? Viva la democrazia | il bello è che poi scelgono

Silvio Berlusconi si candida alle Europee e vuole un patto con Salvini : Silvio Berlusconi si candida alle elezioni Europee di maggio. La notizia era nell'aria da giorni, ma l'ufficialità è arrivata oggi da Quartu Sant'Elena dove il leader di Forza Italia è in missione elettorale in vista delle regionali del 24 febbraio. Berlusconi dunque torna in campo alla guida dello schieramento di Forza Italia per il Parlamento di Strasburgo. "Alla bella età che ho ho deciso d candidarmi in Europa dove manca il ...

Sondaggio - Matteo Salvini in versione Terminator : Europee - più eletti di Angela Merkel : Un Matteo Salvini in versione Terminator. Si parla della Lega e dei sondaggi in vista delle Elezioni Europee: come sottolinea affaritaliani.it, il Carroccio potrebbe avere il maggior numero di eurodeputati in assoluto, tra tutti i partiti del Continente. Le cifre emergono dalle proiezioni degli anal

Europee 2019 - ecco l’Ue che vogliono i sovranisti corteggiati da Salvini e Di Maio. Su Fq Millennium in edicola : Quale Europa vogliono i partiti e movimenti con i quali Lega e 5 Stelle cercano nuove alleanze in vista delle elezioni di maggio? Lo raccontano alcuni europarlamentari sovranisti del Gruppo di Visegrad – Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia – intervistati da Fq Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez, nel numero attualmente in edicola. Sì all’Unione europea dei fondi strutturali e del libero mercato – è ...

Elezioni Europee : Salvini vuole i sovranisti primo partito nella Ue : Appena ieri il ministro per la Famiglia e la Disabilità, Lorenzo Fontana, nel corso di un'intervista telefonica con l'inviata speciale dell'Huffington Post - Italia, direttamente da Bruxelles, aveva definito Matteo Salvini il leader dei movimenti identitari dei sovranisti europei. In pratica, il politico con cui tutti gli appartenenti a quell'area politica ambiscono farsi vedere in questo momento proprio per rafforzare la propria immagine o ...

'Guidare un'alleanza di sovranisti alle Europee? Ci penserò' - Salvini - : Roma, 9 gen., askanews, - 'Se ci fosse un italiano a guidare un'altra idea di Europa sarebbe un segnale importante. L'importante e che l'Italia torni ad essere centrale'. Cosi Matteo Salvini ...

Salvini in Polonia - asse sovranista per le Europee. «Alleanza con M5S? Non necessaria» : cominciato un dialogo, chiudere un accordo in un'ora e mezza è difficile, ma ho proposto un programma comune su sviluppo, sicurezza, famiglia, radici cristiane dell'Europa che qualcuno ha negato ...

Salvini : Lega e M5s insieme alle Europee? Ora non c'è esigenza : Un'alleanza tra Lega e M5s alle prossime Europee "non è un'esigenza né loro né nostra. Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. Ma M5s e Lega sono cambiati, vedremo". Lo ...

Matteo Salvini lancia in Polonia il patto sovranista per le Europee : “Come il contratto Lega-M5s” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia il patto sovranista in vista delle elezioni europee. L'obiettivo è quello di emulare il contratto di governo che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi in Italia: "Abbiamo iniziato un percorso di idee, progetti, futuro, in un Parlamento europeo che sarà diverso dal duopolio socialisti-popolari che da sempre governa l'Europa. Sarà la risposta migliore a tutti gli euroscettici".Continua a leggere

Salvini in Polonia - asse sovranista per le Europee. «Alleanza con M5S? Non necessaria» : «È cominciato un dialogo». Il vicepremier italiano ha commentato così l’incontro di oggi con il leader del partito di destra polacco Diritto e Giustizia Jaroslaw Kaczynski. L’obiettivo è trasformare i sovranisti nel «primo movimento europeo», per «cambiare le burocrazie che bloccano L’Europa»...

Salvini : alleanza M5s per elezioni Europee? Ci penseremo per il futuro : "Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. I 5 Stelle sono cambiati rispetto a 5 anni fa, la Lega e' cambiata rispetto a qualche anno fa". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando di un possibile accordo in Europa con M5s.

Il Napoli si oppone a Salvini nel rispetto delle regole (anche Europee) : La linea Ancelotti Il Napoli non devia dalla propria linea sui cori razzisti e di discriminazione territoriale. Linea sancita da Ancelotti negli ultimi mesi con numerose dichiarazioni. L’allenatore del Napoli – che ha lavorato all’estero per quasi dieci anni – ha più volte ricordato come l’Italia sia rimasta uno dei pochissimi Paesi in cui esiste la cultura del tifo contro. Tifo contro che spesso sfocia negli ...

Il governo guarda alla Francia per le Europee : Salvini a Le Pen - Di Maio ai gilet gialli : Di Maio e Di Battista guardano ai gilet gialli per combattere insieme la battaglia "per una nuova Europa che sta nascendo". Salvini al fronte sovranista che tra gli altri dovrebbe raccogliere, magari puntando sul polacco ?Kaczynski come "testa d'ariete", i francesi del Rassemblement di Le Pen, gli austriaci del Fpoe, i tedeschi dell'Afd, gli spagnoli di Vox (con uno sguardo al partito Russia Unita di Putin e ...

Salvini vola in Polonia : l'obiettivo è un accordo sui migranti prima delle Europee : Dopodomani, Matteo Salvini a Varsavia. E lì si aprirà quasi ufficialmente la campagna elettorale del leader leghista per il voto europeo di maggio. Il ministro dell'Interno incontrerà il leader del ...

Salvini vola in Polonia : l'obiettivo è un accordo sui migranti prima delle Europee : Dopodomani, Matteo Salvini a Varsavia. E lì si aprirà quasi ufficialmente la campagna elettorale del leader leghista per il voto europeo di maggio. Il ministro dell'Interno incontrerà il leader del ...