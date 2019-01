Europee | Calenda lancia il manifesto per una lista unica

Europee - Calenda lancia manifesto per la lista unica. Da Zingaretti a Sala e Pisapia : adesioni anche tra gli ex Pd : Qualcosa si muove a sinistra in vista delle Europee. L’ex ministro Carlo Calenda ha lanciato il suo manifesto “Siamo europei” e proposto la lista unica nella corsa per Bruxelles. L’appello ha già ottenuto decine di adesioni: dall’ex segretario Pd Maurizio Martina ai presidenti di Regione Zingaretti, Stefano Bonacini, fino all’esponente di Leu Enrico Rossi. Si notano tra gli altri anche il sindaco di Milano ...

L’appello di Carlo Calenda per una lista unitaria europeista alle elezioni Europee di maggio : Carlo Calenda, ex manager e ministro nei governi Renzi e Gentiloni, ha pubblicato sul sito siamoeuropei.it un appello per creare una lista unica con tutti i partiti e i movimenti europeisti in vista delle elezioni europee di maggio. «È necessario costruire alle

Il Pd aperto di Zingaretti porta Renzi e Calenda a rinviare i propri piani a dopo le Europee : Indietro tutta: sia Matteo Renzi che Carlo Calenda hanno deciso di frenare sulla loro fuoriuscita dal Partito democratico. Entrambi avevano in animo di procedere all'operazione " anzi, alle operazioni ...

Nicola Zingaretti rompe lo stallo nel Pd con la lista aperta alle Europee. Calenda e Martina ci stanno : Nicola Zingaretti ha preso due piccioni con una fava. Rilanciando l'idea di presentarsi alle elezioni europee con un simbolo diverso da quello del Partito democratico, il candidato considerato favorito alle primarie del 3 marzo ha prima di tutto incassato ufficialmente la disponibilità dell'ex ministro Carlo Calenda a candidarsi per il voto di maggio (che si somma a quella già acquisita di Paolo Gentiloni a ricoprire il ruolo di ...

Martina in scia a Calenda e Zingaretti : "Ok alla lista unica per le Europee ma non rinuncio al simbolo del Pd" : Sì a "una lista aperta che si rivolga ai tanti democratici e riformisti" alle Europee. Lo dice Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd che aggiunge: "So che Carlo Calenda insieme a tanti altri sta lavorando a un Manifesto di progetto e guardo con molto interesse a questo sforzo"."Io mi candido alla guida del Pd - afferma Martina - perché penso che non ci possa essere alternativa a Lega e Cinque Stelle senza questa ...

Pd - Zingaretti : “Simbolo non è un dogma. Alle Europee lista aperta”. Calenda : “Così mi candido”. E Richetti : “Innovare forma” : Il simbolo del Pd “non è un dogma” e quindi non è detto che compaia sulla scheda per le elezioni Europee di maggio dove i dem dovrebbero presentarsi con una lista “unitaria e aperta” di forze europeiste. Il là alla possibilità lo dà Nicola Zingaretti, favorito Alle primarie, e l’idea non dispiace né a Carlo Calenda, pronto a candidarsi se il Partito Democratico dovesse andare verso una lista aperta, né a Matteo ...

Carlo Calenda con Nicola Zingaretti sulla lista senza simbolo Pd : "Pronto a candidarmi alle Europee" : Carlo Calenda è pronto a candidarsi per le europee. L'ex ministro dello sviluppo economico, sentito dall'Adnkronos, si dice soddisfatto dalla proposta di Nicola Zingaretti, che oggi avanza la possibilità di una lista aperta alle europee con la disponibilità a rinunciare al simbolo Pd per un progetto aperto. La disponibilità di Zingaretti una lista unitaria alle Europee senza il simbolo del Pd, è un passo verso ...

