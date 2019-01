Elton John | Rod Stewart e Freddie Mercury stavano per formare una superband dal nome

Dopo Bohemian Rhapsody in arrivo tre film musicali a tema rock - uno sarà su Elton John : Dopo il grande successo di Bohemian Rhapsody, pellicola sui Queen che è stata un autentico record d'incassi e si è portata a casa un Golden Globe per il miglior film drammatico, il cinema continua a tingersi di rock con altre pellicole in arrivo dedicate a grandissimi artisti internazionali: Motley Crue, Elton John e Lynyrd Skynrd. Si tratta di tre produzioni distinte, ognuna delle quali è in grado di attirare il suo pubblico per diversi ...

Lady Gaga - matrimonio a Venezia da 5 milioni di dollari con Elton John tra gli invitati? : Questo Natale 2018 si apre con una notizia di gossip molto importante: secondo quanto riferisce la rivista statunitense Life & Style, la cantante Lady Gaga sposerà a breve il compagno Christian Carino a Venezia. Il matrimonio dovrebbe costare sui 5 milioni di dollari. Prescelta anche la location: si tratta di Venezia. Sulla data invece vige incertezza.Christian Carino è un imprenditore e manager di molti volti dello showbiz americano, ...

Elton John : "Freddie Mercury mi inviò un segnale il giorno di Natale - pochi giorni dopo la sua morte" : È rimasto fino all'ultimo una persona riservata, nonostante la sua stravaganza: Freddie Mercury è riuscito a vivere la sua lotta contro l'AIDS in privato, senza renderla pubblica, se non il giorno prima della sua morte, avvenuta il 24 novembre del 1991. Ma gli amici che aveva accanto ricordano benissimo la sua sofferenza: Elton John, ad esempio, ha raccontato gli ultimi mesi della vita della frontman, portando alla luce alcuni ...

WWE – Cancellato il concerto di Elton John - Kevin Owens si infuria : “io contro di te a WrestleMania” : Elton John costretto a cancellare il concerto di Tampa per un problema di salute, Kevin Owens, fra i presenti, si infuria e lo sfida a WrestleMania Più ci si avvicina al 2019 e meno giorni mancano alla prossima WrestleMania. Il conto alla rovescia è già iniziato e i rumor sui possibili match si sprecano. Com’è noto, WrestleMania è l’evento di wrestling più atteso dell’anno, quello in cui lo spettacolo si alza di livello e si può assistere ...

Elton John : cancellate due date del tour per un'infezione all'orecchio : Il suo singolo Candle in the Wind 1997, dedicato alla principessa Diana, ha venduto oltre 33 milioni di copie in tutto il mondo ed è il singolo più venduto nella storia delle classifiche inglesi e ...

Lo spot natalizio che racconta Elton John in un mini biopic : «Alcuni regali sono più di un semplice regalo», recita il claim alla fine, svelando solo allora, in maniera discreta, che si tratta di una pubblicità, di quelle che però fanno sorridere di emozione. Sì, perché lo spot di Natale della John Lewis & Partners racconta la storia di un bambino che riceve un pianoforte, impara a suonarlo e diventa un artista leggendario, nientepopodimeno di Sir Elton John. Il video sviluppa la narrazione al ...

Donatella Versace : "Sono stata una madre strana. Mio figlio disse alla maestra : 'Non ho dormito perché Elton John suonava il pianoforte'" : Donatella Versace, stilista e volto della maison fondata quarant'anni fa da suo fratello Gianni, torna a raccontarsi e questa volta lo fa dalle pagine di Vanity Fair. Il riferimento al fratello, mito della moda è inevitabile.Non c'è intervistatore che non me lo nomini per primo. Ma sono contenta, parlare di lui lo fa stare qui. E mi fa bene.Ma poi Donatella parla tanto di sé e mostrando il suo lato più autentico. ...

