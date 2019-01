Elisa: «Torno con la stessa tensione buona che ho quando aspetto che chiamino il mio nome da dietro le quinte»

domanipress

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Dopo il successo dirompente di “Se piovesse il tuo“, Disco di Platino e al vertice della classifica radiofonica per 9 settimane, venerdì 18 gennaio arriva in radio e in digitale “Anche Fragile“, il nuovo singolo di, estratto dall’ultimo album “Diari Aperti”.L’artista presenterà live il brano sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, che la vedrà tornare come super ospite dopo la vittoria nel 2001 con “Luce (Tramonti a nord est)” – traccia che aveva vinto anche il Premio della Critica e quello di Miglior Interpretazione – e dopo la sua partecipazione come ospite anche nel 2016,travolse la platea dell’Ariston con un medley di grande effetto. “con laemozione enorme – ha scrittosui suoi social -, laelettricità, lafame, lae ...