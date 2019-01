Elezioni europee | Il Pd torna unito intorno al manifesto di Calenda sulla lista unica

L’appello di Carlo Calenda per una lista unitaria europeista alle Elezioni europee di maggio : Carlo Calenda, ex manager e ministro nei governi Renzi e Gentiloni, ha pubblicato sul sito siamoeuropei.it un appello per creare una lista unica con tutti i partiti e i movimenti europeisti in vista delle elezioni europee di maggio. «È necessario costruire alle

Le notizie false si preparano alle Elezioni europee : La Francia starebbe per “vendere” due sue regioni orientali alla Germania. È una fake news che si è diffusa sui social network e che deve farci riflettere. Leggi

Ecco il manifesto di Calenda per le Elezioni europee : Roma. Si chiama “manifesto per la costruzione di una lista unitaria delle forze europeiste”. E’ l’appello che Carlo Calenda sta facendo girare da alcuni giorni (sarebbe dovuto uscire mercoledì), firmato da alcune personalità politiche e non politiche, in vista delle elezioni europee di maggio. L’obi

Silvio Berlusconi : 'Mi candido alle Elezioni europee per responsabilità' : 'Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo'. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annunciando la sua candidatura alle europee del 26 maggio. 'C'è bisogno di cambiare questo governo ha ...

