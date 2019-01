Elettra Lamborghini | “Come lo shakero io in Italia | non lo shakera nessuno baby”

Programmi TV di stasera - giovedì 17 gennaio 2019. Gabriel Garko - Elettra Lamborghini e Diana Del Bufalo ospiti di «Mai dire Talk» : Greta Mauro, il Mago Forest e Stefania Scordio Rai1, ore 21.25: Che Dio ci aiuti 5 - 1^ Tv Fiction di Francesco Vicario del 2018, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Il cuore in soffitta: Ginevra sembra avere una relazione con un ragazzo che si sta per sposare e Suor Angela scopre un terribile segreto legato alla novizia. Nel frattempo Nico conosce Maria, una ragazza con cui inizia una relazione, ma ha ...

Capodanno in musica 2019 - Canale 5/ Anticipazioni e ospiti : Elettra Lamborghini riscalda la piazza : Capodanno in musica 2019: Anticipazioni e ospiti della serata di Canale 5, conduce Federica Panicucci. Elettra Lamborghini alza la temperatura.

Elettra Lamborghini parla del fidanzato Afrojack : “Sono molto felice” : Elettra Lamborghini parla su Instagram del suo 2018: l’amore per Afrojack e per i suoi fan Per la giovane ereditiera Elettra Lamborghini il 2018 è stato l’anno della svolta. L’ex volto del programma Riccanza, in cui ha mostrato il suo stile di vita super lussuoso, la 24enne nel mese di febbraio ha fatto il suo […] L'articolo Elettra Lamborghini parla del fidanzato Afrojack: “Sono molto felice” proviene da ...

Elettra Lamborghini : la cantante ed ereditiera cambia look con una parrucca : Elettra Lamborghini (24 anni) è una delle ereditiere più famose d'Italia. Nonostante la sua giovane età, la ragazza ha già avuto modo di farsi un nome nel mondo dello spettacolo, non solo per il cognome che porta, ma anche per le sue doti in ambito musicale e televisivo. In un modo o nell'altro, la ragazza è riuscita a far parlare molto di sé negli ultimi tempi. Questa volta però ad attirare l'attenzione non è stata una sua stravaganza, né ...

Elettra Lamborghini e Afrojack non si sposano/ 'Abbiamo appena iniziato - con calma…" - Maurizio Costanzo Show - - IlSussidiario.net : Elettra Lamborghini, ospite del Maurizio Costanzo Show, ha parlato del suo rapporto con il dj olandese Afrojack. Ma sul matrimonio...

Maurizio Costanzo Show - Elettra Lamborghini parla del matrimonio con Afrojack. E sui ragazzi con i tatoo ha detto ... : Non solo Federica Panicucci e Raz Degan: l'ospite atteso della puntata andata ieri in onda del Maurizio Costanzo Show era senza ombra di dubbio Elettra Lamborghini, al suo debutto nel celeberrimo talk Show di seconda serata di Canale 5.La nipote di Ferruccio Lamborghini si è ritrovata a dover rispondere a domande inerenti alla sua vita privata, con il giornalista che le ha chiesto se stesse per convolare a nozze con il suo fidanzato, il ...

Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack? La verità al Maurizio Costanzo Show : Elettra Lamborghini fidanzata con Afrojack: matrimonio in vista? Elettra Lamborghini si sposerà molto presto? Come ormai sappiamo, la giovane ereditiera è fidanzata con Afrojack, un dj olandese di 31 anni il cui vero nome è Nick Van de Wall. Stasera Elettra è stata ospite del Maurizio Costanzo Show, era la sua prima volta ed era […] L'articolo Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack? La verità al Maurizio Costanzo Show proviene da Gossip ...

Elettra Lamborghini per l’ultima volta sulle spiagge di MTV : Ultima attesissima puntata di EX ON THE BEACH ITALIA, mercoledì 14 novembre alle 22.50 su MTV (in esclusiva su Sky canale 130). I single protagonisti del reality show di grande successo del brand, sono giunti alla fine della loro avventura sulle spiagge paradisiache della Thailandia. Come sempre, a raccontare le vicende dei protagonisti di EX ON THE BEACH ITALIA ci sarà la sexy e prorompente Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini è stata ...