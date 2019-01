E' stata fatta la prima telefonata al mondo su rete 5G

agi

: Dopo anni in cui ha benedetto i tagli in nome dell’austerità, ora Juncker parla di “austerità avventata” e di aver… - Mov5Stelle : Dopo anni in cui ha benedetto i tagli in nome dell’austerità, ora Juncker parla di “austerità avventata” e di aver… - ValeriaValente_ : Questa notte una bomba è stata fatta esplodere davanti alla sede storica della pizzeria #Sorbillo. Il solito, l’en… - cesareporroni : @bobogiac Ho notato come il vostro governo a lottato contro le mafie, efficacissimo nel sud non volava più una mosc… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Il 5G non è più solo progetti e ipotesi: latra due cellulari sullamobile di quinta generazione èa Shenzen, in Cina, dove ha il suo quartier generale ZTE, uno dei player principali della nuova tecnologia. China Unicom ha realizzato lachiamata 5G alsul campo con lo smartphone prototipo di ZTE dopo i test dello scorso novembre in laboratorio.Oltre alla chiamata vocale sono stati provati servizi come la chiamata vocale di gruppo Wechat, i video online e la navigazione web.Si tratta di fatto del primo test commerciale alin cui viene effettuata una chiamata in modalità NSA, conforme al Rel-15 3GPP. Il test ha adottato la soluzione end-to-end 5G di ZTE, e ha connesso lo smartphone prototipo 5G di ZTE alladi accesso radio, a quella principale e a quella di trasporto. Sono state verificate diverse ...