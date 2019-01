DS 3 Crossback | uno stile scultorio che non rinuncia alle personalizzazioni FOTO

sportfair

(Di venerdì 18 gennaio 2019) L’inedito crossover francese si distingue per unoscultoreo ed energico che esprime un carattere deciso pur mantenendo delle proporzioni perfette e un grande equilibrio stilistico In molti hanno giudicato DS 3come auto rivelazione dell’ultimo Salone di Parigi, dove la vettura ha catalizzato l’attenzione del pubblico sull’elegante stand DS Automobiles. Le accattivanti tinte degli esemplari in esposizione a Parigi, accentuavano il carattere racchiuso nella compattezza di soli 4,12 metri. Dimensioni che risultano contrappostegrandi ruote di 690 mm, abbinate a generosi cerchi da 18 pollici. Senza contare l’altezza dal suolo rialzata, elemento che ha il compito di assecondare l’appetito del pubblico per i SUV e attrarre quella platea femminile che si sente più protetta da questo tipo di carrozzeria.Un candore che inizia dai ...