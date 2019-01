Dov' è finita la Nintendo Wii dorata che THQ regalò alla Regina d' Inghilterra?

NBA – Infortunio John Wall : stagione finita - il playmaker degli Wizards Dovrà operarsi al tallone : Brutte notizie in casa Washington Wizards: John Wall si dovrà sottoporre ad un’operazione al tallone che lo fermerà per il resto della stagione Adesso sembra ormai ufficiale: gli Washington Wizards quest’anno non giocheranno i Playoff. Come se non bastasse un inizio di stagione complicato, nel quale sono arrivate solo 14 vittorie a fronte di 23 sconfitte che valgono l’11° posto ad Est, la franchigia capitolina ha perso anche il suo ...