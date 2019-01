Donne discriminate anche quando vincono premi scientifici

Nelle piazze francesi le Donne con gilet giallo : "Noi vittime di Macron - discriminate e precarie" : Centinaia di donne si sono riunite, per la prima volta, in diverse città francesi . Brigitte Bardot: "Capisco la loro rabbia"

A proposito di Donne discriminate : non possono avere un procuratore - in Italia : Gentile procuratore, sono una ex calciatrice e ora vorrei intraprendere l'attività di agente sportiva nel mondo del calcio femminile che è quello che conosco meglio. Ho 38 anni e tanta voglia di lavorare in questo ambiente. Potrebbe darmi qualche utile consiglio? Innanzitutto come si fa a diventare ...