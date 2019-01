De Benedetti rischia multa da 36 milioni | “Una sua società non ha dichiarato yacht con

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 gennaio 2019) La Guardia di Finanza di Torino contesta a unadi Carlo De“l’omessa dichiarazione di investimenti detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata per un valore annuo pari a 19e 995mila euro”. Un’accusa legata alloMy Aldabra, una barca di 51 metri realizzata a Viareggio, ma registrato alle Cayman, un paradiso fiscale. L’evasione ipotizzata dalla Fiamme Gialle è stata quantificata in quasi 120di euro e viene punita unacompresa tra i 7e i 36di euro. L’atto è stato notificato a fine settembre alla Aldabrasemplice, che è detenuta al 99 per cento dall’Ingegnere e all’uno per cento da Massimo Segre.Tutto nasce da una verifica compiuta nel corso del 2016 su questache ha sede in via Valeggio 41, stesso indirizzo dello studio Segre. Bisognava verificare se quella...