Dal crollo della produzione industriale all' Ocse | gli ultimi allarmi sulla crescita

Strage tra i cercatori d'oro : sepolti vivi Dal crollo della miniera : Alcuni residenti della zona del Kohistan avevano scavato un cunicolo profondo nel letto di un fiume per cercare oro e sono...

Russia - a 35 ore Dal crollo di un palazzo estratto vivo bimbo di 11 mesi : Un crollo che ha provocato almeno sette morti e decine di dispersi. E che ha distrutto un palazzo di dieci piani a Magnitogorsk, nella regione russa degli Urali. Eppure, a 35 ore dall'incidente, i ...

Russia - neonato estratto vivo Dalle macerie dopo il crollo di un palazzo di 10 piani : Il crollo ieri nella città di Magnitogorsk. Il bambino è riuscito a sopravvivere nonostante la temperatura di -17 gradi. Il...

Dalmasson spiega il crollo - : Si ferma in casa contro Brindisi la serie positiva dell'Alma Trieste, sconfitta di venti punti al termine di una gara che ha sempre visto la squadra di Dalmasson a rincorrere eccezion fatta per un ...

Dal crollo del Ponte Morandi a terremoti e alluvioni : gli eventi principali del 2018 : Sono tanti i fatti di cronaca che hanno lasciato il segno nel 2018: ripercorriamo i principali, dal crollo del Ponte Morandi a Genova all’alluvione di Casteldaccia, in Sicilia. 25 gennaio: disastro ferroviario di Pioltello. Un treno, un convoglio Trenord con a bordo 350 persone, pendolari partiti da Cremona per andare a scuola o al lavoro a Milano, deraglia all’altezza della stazione di Pioltello. Tre i morti, 46 i feriti; 7 agosto: ...

Poliziotti della StraDale 'sfrattati' per il crollo dell'intonaco - Siap : 'Presto una soluzione' : La strattonano in tre per rapinarla di una cassa di birra ma scappano a mani vuote 3 Entrano dal balcone e bloccano la porta, fallisce colpo sul Facsal 4 Gps sotto l'auto dell'ex amante, giudizio ...

Banca Carige - altro crollo in Borsa : missione alla Bce per salvare l'istituto a un passo Dal fallimento : Banca Carige ha perso il 18,75% a fine seduta, nel primo giorno di scambi alla Borsa di Milano dopo il mancato via libera all'aumento da 400 milioni in assemblea. La capitalizzazione della Banca, con un' azione che vale 0,0013 euro, il nuovo minimo storico, è scesa così a circa 71 milioni di euro. C

I 10 fatti del 2018 che verranno ricordati : Dal crollo del ponte Morandi al caso Diciotti : Come ogni anno, anche il 2018 sta giungendo al termine. 365 giorni ricchi di eventi, tristi lutti, novità importanti e tragedie che hanno segnato la vita degli italiani e non solo. Volendo tirare le somme, vediamo quali sono stati i fatti più curiosi o drammatici di questo anno che sta per finire....Continua a leggere

Natale : fiaccolata a Portofino - a due mesi Dal crollo per il maltempo : Una fiaccolata di Natale ha unito idealmente Santa Margherita, Paraggi e Portofino: a quasi due mesi dal crollo della SP227 i due comuni liguri si sono abbracciati all’inizio della Cervara nella notte della vigilia di Natale, per percorrere insieme il tratto di strada. Presente il primo cittadino Matteo Viacava e il vicesindaco Giorgio D’Alia, come anche il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donandoni. Al termine della fiaccolata le oltre ...

La prima volta - Cristina Parodi con la voce rotta Dall'emozione : non riesce a parlare - il crollo : Cristina Parodi è tornata temporaneamente negli studi Rai di Roma per condurre La prima volta, la puntata pomeridiana della maratona Telethon su Raiuno, cedendo a un momento di commozione. Dall'...

Crollo ponte di Genova : cavi corrosi e guaine protettive mancanti. Dalla Svizzera le prime analisi sui detriti : cavi corrosi, guaine protettive interamente mancanti in parecchi punti. Molti media svizzeri ritornano oggi sulla questione del Crollo del ponte Morandi a Genova nell’agosto scorso, delineando un quadro pesante per quel che riguarda gli esiti delle analisi degli esperti del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa), che ha sede a Dübendorf, nei pressi di Zurigo...

Genova - a 4 mesi Dal crollo licenziati alcuni operai. Il portavoce : “Non si spenga la luce sulla nostra condizione” : Strano destino per alcuni dei 19 lavoratori di ditte in zona rossa a causa del crollo del ponte Morandi. Proprio nel giorno in cui ricorre il quarto mese della tragedia hanno ricevuto le lettere di licenziamento. Tre aziende hanno deciso di non riaprire, sono l’autorimessa Lamparelli e le imprese di vendita di materiale edile Vergano e Piccardo. alcuni erano già stati licenziati. Oggi hanno ricevuto le lettere quelli della ...

Ponte Morandi - a quattro mesi Dal crollo Autostrade ricorrerà contro il Dl Genova : La decisione dovrebbe essere presa in giornata nel Cda, ma «non si vuole in alcun modo bloccare la ricostruzione».

