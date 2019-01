Dal 5 al 10 febbraio arriva a Roma il Musical “Flashdance”

Salt and Sanctuary sarà disponibile su Xbox One Dal 6 febbraio : Tramite un recente comunicato, Ska Studios ha annunciato che dal 6 febbraio il suo souls-like 2D Salt & Sanctuary sarà disponibile anche su Xbox One. BlitWorks si occuperà di questo porting che conterrà diverse aggiunte tra cui il New Game Plus, 20 boss, finali multipli e come se non bastasse modalità speciali per i veterani del gioco.Salt & Sanctuary si ispira chiaramente ai vari souls targati From Software, tuttavia riesce a mantenere ...

Foto e trailer di Nightflyers su Netflix - Dal 1° febbraio la serie nata Dall’autore de Il Trono di Spade (video) : Arriva Nightflyers su Netflix, la nuova serie originale basata su un racconto di George R. R. Martin, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 1° febbraio 2019 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, tranne che negli Stati Uniti. Secondo la descrizione ufficiale, la serie è composta da dieci episodi che seguono: Le vicende di otto scienziati anticonformisti e un potente telepatico, che si imbarcano in una spedizione ...

Dal 15 al 17 febbraio 2019 a Roma la V edizione della Fiera Internazionale della Canapa : ... Canapa Mundi 2019 si presenta in 10.000 mq con 250 espositori, un ricco calendario di eventi ed appuntamenti, approfondimenti e market con spazio bimbi, area food, spettacoli, mostre e momenti ...

Art City Bologna - Dal 1 al 4 febbraio mostre - cinema - arte - installazioni e sabato la Notte Bianca : Si svolge dal 1 al 3 febbraio 2019 la settima edizione di Art City Bologna, il programma di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal Comune in occasione di arte Fiera, sotto la guida di ...

La porta rossa : replica su Rai 2 Dal 13 gennaio - in attesa della nuova stagione a febbraio : In previsione dei nuovi episodi, attesi per il 13 febbraio, Rai Due a partire da questa domenica 13 gennaio replica in prima serata la prima stagione de La porta rossa, la serie rivelazione del 2017 con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Le repliche dei 12 episodi - proposti in 6 appuntamenti serali - andati in onda dal 22 febbraio al 22 marzo 2017, dovrebbero concludersi dopo la messa in onda di Sanremo 2019, per fare poi spazio alla seconda ...

Oroscopo settimanale Dal 4 al 10 febbraio : Leone in primo piano : Nella settimana che va dal 4 al 10 febbraio troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. La Luna viaggerà dall'Acquario all'Ariete. Sole e Mercurio (sino al 9) in Acquario. Nettuno e Mercurio (dal 10) in Pesci. Marte in Toro e Urano retrogrado in Ariete. Giove in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro. Oroscopo dal 4 al 10 febbraio: Cancro nostalgico, Leone Top Ariete: umore altalenante e alto rischio di litigi amorosi. Sarà bene che i nativi ...

Oroscopo settimanale Dal 28 gennaio al 3 febbraio : Capricorno e Toro con una marcia in più : In questa settimana che va dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 troviamo Giove e Venere in Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Marte in Toro ed Urano in Ariete. Saturno e Plutone in Capricorno. La Luna farà la spola dalla Vergine al Capricorno. Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro dalla terza alla seconda casa. Toro lanciato nei progetti Ariete: il Sole unito ai transiti perlopiù nell'elemento terra potranno minare la serenità dei ...

Le prime immagini di 'Velvet Buzzsaw' con Jake Gyllenhaal - su Netflix Dal 1° febbraio : 'Velvet Buzzsaw' è un thriller ambientato nel mondo dell'arte contemporanea di Los Angeles, dove gli artisti più quotati e i grandi collezionisti pagano prezzi esorbitanti quando l'arte e commercio ...

A Montefalco col vino Sagrantino l'Anteprima Dal 18 al 20 febbraio : Roma, 10 gen., askanews, - Al via l'Anteprima Sagrantino a Montefalco, piccolo tesoro umbro custodito come uno scrigno. Il vitigno fu portato in Italia dai monaci ortodossi che fuggivano dall'Oriente ...

Sanremo 2019 : vertice in Prefettura su ordine e sicurezza pubblica per il Festival della Canzone Italiana - in programma Dal 5 al 9 febbraio : Il dispositivo di controllo del territorio nel suo complesso, nonché delle aree e dei siti particolarmente interessati dagli spettacoli di intrattenimento, sarà regolato tenendo conto della positiva ...

Marsala - NUOVO METODO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN VIGORE Dal PROSSIMO 1° FEBBRAIO : PROGRAMMATI BEN 10 INCONTRI CONOSCITIVI DAL 10 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO Continua l'azione propedeutica attuata dall'Amministrazione Di Girolamo e da eneregtikambiente in vista dell'avvio del NUOVO METODO ...

Economia : presidente Banca mondiale Young Kim lascerà incarico Dal primo febbraio : Washington, 07 gen 18:53 - , Agenzia Nova, - Il presidente della Banca mondiale Jim Young Kim lascerà il suo incarico a partire dal primo febbraio. Lo riferisce la stessa Banca mondiale... , Was,

Dal 3 al 9 febbraio ritorna Casa Sanremo Vitality’s l’hospitality del Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi : E’ fissata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il Palafiori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia. A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina ...

Gelate dello scorso febbraio - 'Puglia snobbata Dalla legge di stabilità' Coldiretti : subito un decreto del governo : Qui ci sono in gioco le sorti di un settore portante per l'economia regionale, che da lustro alla Puglia all'estero, che fende ricca la nostra regione. Chi di dovere deve trovare una soluzione'. ...