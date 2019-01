Dakar Al Attiyah | Ho dato tutto per far vincere la Toyota

Al-Attiyah e Toby Price vincono la Dakar 2019 : Tranquillo nello stage finale, vinto da Sainz su Loeb, il pilota del Qatar si aggiudica anche questa edizione del raid con la Toyota : per lui è un tris. Sul fronte due ruote , ' La gioia è più forte ...

VIDEO Dakar 2019 - gli highlights e la sintesi dell’ultima tappa. Price e Al-Attiyah fanno festa : Si è conclusa la Dakar 2019, il rally raid più prestigioso e difficile al mondo. La corsa si è sviluppata interamente in Perù ed è giunta a termine a Pisco, l’ultima frazione non ha regalato grandissime sorprese ed è stata una passerella per tutti i temerari che sono riusciti ad arrivare al traguardo. Toby Price ha trionfato tra le moto, Nasser Al-Attiyah ha festeggiato tra le auto davanti a Roma e Loeb (Carlos Sainz ha vinto ...

Al-Attiyah e Price vincono la Dakar 2019 : Dopo dieci tappe estenuanti interamente in Perù, si è conclusa la 41° edizione della Dakar: i vincitori sono Nasser Al Attiyah che si aggiudica il terzo sigillo nelle auto, Toby Price nelle moto, Nicolas Cavigliasso nei quad, Francisco « Chaleco » Lopez nei SxS, e infine Eduard Nikolaev (Kamaz) nei camion. Dopo il rush finale […] L'articolo Al-Attiyah e Price vincono la Dakar 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Dakar - Al-Attiyah e la Toyota vincono l'edizione 2019 : Carlos Sainz ha vinto la decima e ultima tappa della Dakar, la Pisco - Lima. Lo spagnolo ha preceduto di appena 42 secondi la Peugeot di Sébastien Loeb e l'altra Mini di Cyril Despres. Ma i riflettori sono tutti puntati su Nasser Al-Attiyah: il qatariota, oggi dodicesimo al traguardo, ha vinto la sua terza Dakar in carriera, regalando alla Toyota il primo successo nella categoria.Vittoria di squadra. I meriti della vittoria non sono certamente ...

Dakar 2019 – Tris in carriera di Al-Attiyah - il qatariota regala il primo successo alla Toyota. Ultima tappa a Sainz : Il pilota del Qatar vince per la terza volta la Dakar, rompendo il sortilegio della Toyota che non aveva mai trionfato tra le auto Nasser Al-Attiyah vince la Dakar 2019, ottenendo così il terzo successo in carriera nel più famoso rally raid del mondo. Un dominio incontrastato, iniziato dopo la terza tappa e durato fino alla decima, giorno in cui il pilota della Toyota ha potuto finalmente alzare le braccia al cielo. Sorride anche la Casa ...

Dakar - Nasser Al Attiyah domina l'edizione 2019 : La cronaca dell'ultima tappa della Dakar 2019 Al-Attiyah arriva da un vantaggio in classifica che lo ho visto primo in ben nove tappe su dieci, e si è presentato stamane allo start della frazione ...

Al-Attiyah vince la Dakar : Nasser Al-Attiyah ha vinto l'edizione 2019, la numero 41, della Dakar nella categoria auto, al termine della decima ed ultima tappa, da Pisco a Lima, in Perù. Il principe del Qatar, 48 anni, al ...

Dakar 2019 - risultati ultima tappa auto : Carlos Sainz si impone nella “Pisco-Lima” - Nasser Al-Attiyah si aggiudica il successo finale : E’ tempo di giudizi finali, è tempo di festeggiamenti. La Dakar 2019, giunta alla sua 41esima edizione, ha visto completarsi l’ultimo atto della categoria “auto”, la Pisco-Lima di 359 km. La stage ha emesso il proprio verdetto e il traguardo parziale è stato ad appannaggio dello spagnolo Carlos Sainz, vincitore 12 mesi fa della Maratona del deserto. Lo spagnolo si è imposto a bordo della sua MINI davanti alla Peugeot del ...

VIDEO Dakar 2019 - gli highlights e la sintesi della nona tappa. Toby Price e Nasser Al-Attiyah vicini al trionfo : Ad un passo dal sogno: Toby Price (moto) e Nasser Al -Attiyah (auto) sono ad un passo dalla vittoria nella Dakar 2019. Ieri si è disputata la nona tappa della competizione ed ormai gli equipaggi sono sempre più vicini a Lima, dove faranno ritorno oggi, al termine della tappa che incoronerà i vincitori di questa edizione. GLI highlights della nona TAPPA della Dakar 2019 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Dakar - Tappa 9 - Vince Al-Attiyah - Peterhansel si ritira : Nasser Al-Attiyah ha vinto la nona Tappa della Dakar, la seconda ad anello, con partenza e arrivo a Pisco per un totale di 313 chilometri di prova speciale. Il pilota della Toyota ha approfittato dei problemi di Loeb e Despres, Vincendo la Tappa e allungando ancora sugli avversari, facendo un altro importante passo verso la vittoria finale. Seconda posizione di Tappa per Nani Roma, che ha portato la sua Mini a 4 minuti e 58 secondi dalla Hilux ...

Dakar auto - Peterhansel k.o.; Al Attiyah attacca e prepara il brindisi : Al Attiyah si aggiudica la nona tappa e pregusta già lo champagne del podio. Solo 112 km lo separano dall'agognato trofeo. 'Punto a vincere per regalare a Toyota la prima vittoria dell'era moderna ...

Classifica Dakar 2019 Auto - la graduatoria ed i distacchi. Al-Attiyah al comando dopo nove tappe : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - risultati nona tappa auto : Nasser Al-Attiyah si impone anche nella mass start e si avvicina al trionfo. Loeb sprofonda - si ferma Peterhansel : Nasser Al-Attiyah si aggiudica la nona tappa del Rally Dakar 2019 ed è ormai ad un passo dalla conquista del terzo successo della carriera nella classifica generale della Maratona del Deserto. Il pilota qatariota ha impostato una gara abbastanza regolare per difendere il grande vantaggio accumulato durante le prime otto tappe della corsa ed ha approfittato degli errori commessi dai francesi Sebastien Loeb e Cyril Despres nell’ultimo ...

Classifica Dakar 2019 Auto - la graduatoria ed i distacchi. Al-Attiyah al comando dopo cinque tappe : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...