«Da mia figlia al mio lavoro Sì | sono innamorato perso

Eros Ramazzotti papà fiero : mia figlia Aurora? “Mi piace come è cambiata” : Eros Ramazzotti parla del rapporto speciale con la moglie Marica: “Vede solo il mio interesse fisico e artistico” Eros Ramazzotti di sua moglie Marica è oggi innamorato più che mai. Il cantante, che recentemente è volato con la famiglia alle Maldive per godersi una vacanza spensierata, intervistato da Chi ha solo speso parole belle nei […] L'articolo Eros Ramazzotti papà fiero: mia figlia Aurora? “Mi piace come è ...

Migranti - si rovescia barcone - bimba di 4 anni affoga. Il padre : 'mia figlia morta per respingimento' : Il corpo di una bambina di quattro anni è stato recuperato dalla Guardia costiera turca intervenuta per soccorrere un gruppo di Migranti a bordo di un gommone che imbarcava acqua al largo della costa ...

Sissy - la rabbia di mamma Caterina : “Due anni senza indagare e ora cercate risposte nel corpo di mia figlia?” : Ai microfoni di Fanpage..it, con il corpo di sua figlia in obitorio in attesa di autopsia, le dure parole di Caterina Martino, la mamma di Sissy Trovato Mazza, l'agente penitenziaria morta dopo un calvario di due anni per un colpo di pistola "Hanno portato via mia figlia con i funerali già fissati per fare l'autopsia: due anni senza indagare e ora cercano risposte nel suo corpo martoriato. A quest'ora avremmo già dovuto sapere chi le aveva fatto ...

Spalletti : «mia figlia mi ha chiesto perché non poteva venire allo stadio» : La chiusura per razzismo Inter-Benevento si è giocata a porte chiuse per la squalifica dopo i cori razzisti a Koulibaly durante Inter-Napoli del 26 dicembre. Luciano Spalletti ha così commentato: «Cosi` non e` sport, non e` uno spetta­colo, non e` calcio. Non si puo` giocare, bisogna trovare solu­zioni differenti. Mia figlia mi chiedeva perche´ non poteva venire a vedere la partita. Che cosa le si puo` rispondere? I penalizzati sono quelli ...

Domenica Live - intervista alla figlia di Diego Armando Maradona : "Ha chiesto perdono a me e mia madre" : Barbara d’Urso a Domenica Live ha intervistato quest'oggi Jana, la figlia dell’ex pibe de oro Diego Armando Maradona; insieme a lei anche il fratello Diego Armando JR.Ai microfoni di Barbara d’Urso, Jana racconta il primo incontro con il papà Diego Armando Maradona, che ha conosciuto solo all’età di 18 anni: "Prima di quell’incontro mi sono sempre chiesta perché dovessi essere io a conoscerlo, se avesse voluto lo avrebbe fatto lui. Però ...

«Accendo sempre il telefonino e vedo ciò che fa mia figlia» : Enza Cusmai «Ormai è diventato un rito: Apro l'app con il cellulare, metto la mia password che accede alle telecamere dell'asilo e lei mia appare come in un sogno: quando la vedo sorridente, giocare ...

Jana Maradona - figlia di Diego/ Il primo incontro : "Mi sono detta 'questa è la mia occasione'" - Domenica Live - : Jana Maradona è una delle ospiti della puntata di Domenica 13 gennaio 2019 di Domenica Live, il programma condotto da Barbara d'Urso su Canale 5

ANGELO PISANI - MARITO KATIA FOLLESA/ 'Stare con mia figlia mi ha fatto tornare la voglia di stare sul palco' : ANGELO PISANI ospite di Junior Bake Off Italia 2019; il MARITO di KATIA FOLLESA sarà al suo fianco per la seconda puntata.

Gf Vip 3 - Perla Maria - figlia di Maria Monsè : "Per colpa mia mamma non lavora più in tv" : "Per colpa mia mamma non lavora più in televisione": sono bastate poche parole da parte della 13enne Perla Maria, figlia di Maria Monsé, reduce del Grande Fratello Vip 3, per scatenare un vespaio di polemiche.La bambina ha sostenuto nel corso di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso che la carriera della genitrice avrebbe subito una battuta d'arresto da quando è venuta al mondo, con la madre che si è limitata a sorridere.prosegui la ...

Violenta la figlia ubriaca durante la prima notte di nozze : “Pensavo fosse la mia nuova moglie” : I fatti sono avvenuti nei pressi di Kolding, nel sud della Danimarca. La ragazza, 20 anni, era così ubriaca che gli ospiti sono stati costretti a metterla a dormire nella suite nuziale. Lì si sarebbe consumata la violenza. L'uomo, 50enne, è stato condannato a 2 anni e sei mesi di carcere.Continua a leggere

Gf Vip 3 - Perla Maria - figlia di Maria Monsè : "Per colpa mia mamma non lavora più in tv" : "Per colpa mia mamma non lavora più in televisione": sono bastate poche parole da parte della 13enne Perla Maria, figlia di Maria Monsé, reduce del Grande Fratello Vip 3, per scatenare un vespaio di polemiche.La bambina ha sostenuto nel corso di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso che la carriera della genitrice avrebbe subito una battuta d'arresto da quando è venuta al mondo, con la madre che si è limitata a sorridere.prosegui la ...

Elena Sofia Ricci : “mia figlia Emma non vuole raccomandazioni” : La figlia di Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo studia per fare la regista È cresciuta la figlia di Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo. Oggi Emma ha 22 anni e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. A differenza dei suoi genitori, però, non vuole fare l’attrice bensì la regista. E da qualche anno […] L'articolo Elena Sofia Ricci: “Mia figlia Emma non vuole raccomandazioni” proviene da Gossip e Tv.

'Per colpa mia - mamma non lavora più in tv' - la figlia di Maria Monsè scatena polemiche : FUNWEEK.IT - Non si è ancora ripresa del tutto dalle feroci critiche che l'hanno travolta sul finire del 2018: Maria Monsè, lo ricordiamo, è stata attaccata dal popolo del...

Il commovente appello di una mamma di Olbia : "mia figlia distrutta da una malattia" : Lo sfogo della mamma di Olbia Angela , di Olbia, mamma di Bibiana , ha lanciato un appello al Ministro della Salute Giulia Grillo con un video su Facebook , in cui ha descritto la malattia rara che ...