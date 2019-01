Crollo Genova - Bucci : nuovo ponte sarà aperto il 15 aprile 2020 : Genova, 18 gen. , askanews, - "Il 15 aprile 2020 si potrà andare sul nuovo ponte con le automobili. E' indicata come data ultima nel contratto". Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario per ...

Genova - Autostrade : Crollo Ponte - Cda valuterà richieste : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Autostrade : rischio rincari per i pedaggi - nonostante il Crollo del ponte di Genova : La decisione deve avere la firma di due ministeri, il Tesoro e i Trasporti, che decidono l’aumento dei prezzi dopo aver visionato i piani economico-finanziari delle societa concessionarie. Il governo Letta nel 2014 provò a bloccarli. Partirono decine di contenziosi in cui lo Stato uscì perdente per colpa di convenzioni-capestro

Autostrade : rischio rincari per i pedaggi - nonostante il Crollo del ponte di Genova : La decisione deve avere la firma di due ministeri, il Tesoro e i Trasporti, che decidono l’aumento dei prezzi dopo aver visionato i piani economico-finanziari delle societa concessionarie. Il governo Letta nel 2014 provò a bloccarli. Partirono decine di contenziosi in cui lo Stato uscì perdente per colpa di convenzioni-capestro

Crollo Ponte Genova : Salini Impregilo e Fincantieri incaricate della ricostruzione con la nuova società “PerGenova” : Salini Impregilo e Fincantieri, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, si aggiudicano il contratto per la ricostruzione del Ponte sul fiume Polcevera a Genova, che verrà realizzato dalla neocostituita società “PERGenova”. Il nuovo Ponte, che parte dal progetto di Renzo Piano, prevede il completamento dell’opera in 12 mesi, dal momento in cui l’area verrà resa disponibile, dopo il completamento delle attività di ...

Ponte di Genova - tocca a Salini Impregilo Salta cordata con Cimolai |Il Crollo in 3D : Oggi il nome del costruttore. Cambia il progetto di Piano. Verrà ridotto il numero dei piloni previsti. Tempi certi per una consegna della nuova opera entro il Natale del 2019. Bucci avrebbe chiesto a Cimolai di non fare ricorso. «Ci penseremo» è stata la risposta

Genova - Crollo ponte Morandi : “Il viadotto smontato tra 10 giorni” : “Qualcuno ha detto che era una falsa inaugurazione, invece abbiamo fatto quello che dovevamo fare, aspettiamo la formalizzazione dell’inaugurazione e già nelle prossime ore inizieranno i lavori“: lo ha dichiarato oggi il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci in riferimento alla decisione della procura, che ha firmato l’autorizzazione a procedere con i cantieri sui monconi. “Dieci giorni, ...

Crollo ponte di Genova : cavi corrosi e guaine protettive mancanti. Dalla Svizzera le prime analisi sui detriti : cavi corrosi, guaine protettive interamente mancanti in parecchi punti. Molti media svizzeri ritornano oggi sulla questione del Crollo del ponte Morandi a Genova nell’agosto scorso, delineando un quadro pesante per quel che riguarda gli esiti delle analisi degli esperti del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa), che ha sede a Dübendorf, nei pressi di Zurigo...

Crollo Ponte Genova - Bucci : “Avremo il nuovo a Natale 2019” : “Avremo il nuovo Ponte a Natale del 2019”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Morandi, Marco Bucci, inaugurando il cantiere per la demolizione di cio’ che resta dell’infrastruttura. “Appena avremo l’ok dalla procura vedrete anche lo smontaggio”. Lunedì ci sarà un’udienza con i tecnici della procura e i periti di parte che potrebbe sbloccare la ...

Genova - a 4 mesi dal Crollo licenziati alcuni operai. Il portavoce : “Non si spenga la luce sulla nostra condizione” : Strano destino per alcuni dei 19 lavoratori di ditte in zona rossa a causa del crollo del ponte Morandi. Proprio nel giorno in cui ricorre il quarto mese della tragedia hanno ricevuto le lettere di licenziamento. Tre aziende hanno deciso di non riaprire, sono l’autorimessa Lamparelli e le imprese di vendita di materiale edile Vergano e Piccardo. alcuni erano già stati licenziati. Oggi hanno ricevuto le lettere quelli della ...

Genova - la commemorazione per i 4 mesi del Crollo del Ponte Morandi : 43 tocchi della campana tibetana e 43 rose bianche per ricordare le 43 vittime del crollo del Viadotto sul Polcevera. La commemorazione oggi nel quartiere di Certosa -

Ponte Morandi - a quattro mesi dal Crollo Autostrade ricorrerà contro il Dl Genova : La decisione dovrebbe essere presa in giornata nel Cda, ma «non si vuole in alcun modo bloccare la ricostruzione».

Mazzucco - petizione alla Procura di Genova : fateci vedere il video integrale del Crollo del Ponte Morandi - : ... , in Atlantia è rappresentato un grande gruppo del massimo potere finanziario, con società britanniche, francesi e soprattutto statunitensi, incluso il maggior fondo d'investimento al mondo, ...

Crollo Genova - Bucci : da fine marzo al via ricostruzione ponte : Genova, 7 dic., askanews, - La demolizione di ponte Morandi inizierà a metà dicembre e dalla fine di marzo cominceranno i lavori di ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera. Lo ha confermato ...