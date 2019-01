Crescita lenta | allarme di Bankitalia | ' Rischio recessione tecnica'

Germania : debole la Crescita dell'economia - PIL in rallentamento : debole la crescita dell'economia tedesca nel quarto trimestre del 2018. A dirlo il ministero dell'economia tedesco commentando gli ultimi dati sul PIL resi noti da Destatis. Il PIL è cresciuto nel 2018 in media dell'15%, in linea con le attese degli analisti e in rallentamento rispetto al +2,2% ...

Germania - Crescita 2018 rallenta a 1 - 5% - minimo 5 anni : La crescita della Germania nel 2018 è rallentata all'1,5% dal 2,5% dell'anno precedente, il tasso più basso da cinque anni a questa parte. Lo rende noto l'ufficio statistico. Il dato è in linea con le ...

S&P : Crescita nel 2019 più lenta - 0 - 7% : 15.48 Le previsioni del governo italiano sul Pil "sono ottimistiche" e "per l'Italia vediamo una crescita più lenta nel 2019, al ritmo dello 0,7%, con consumi stabili ma prospettive più basse, soprattutto rispetto agli altri Paesi Ue, per quanto riguarda gli investimenti". Lo evidenzia Sylvain Broyer, Chief Emea Economist di S&P, in un incontro con la stampa ricordando che la stima per il 2020 del prodotto interno lordo è di un +0,9%.

Germania - rallenta la Crescita dei prezzi all'ingrosso : Nel mese di dicembre, i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 2,5% su base annuale, in decelerazione rispetto al +3,5% del mese precedente . Lo annuncia l' Ufficio Federale ...

Cina - rallenta la Crescita commerciale : ANSA, - PECHINO, 14 GEN - In piena guerra dei dazi con gli Stati Uniti, il governo cinese rende noto che nel 2018 le esportazioni della Cina sono aumentate del 7,1% e le importazioni del 12,9%. I dati ...

Moody's - Crescita Eurolandia robusta ma rischi da commercio e rallentamento mondiale : Lo afferma Moody's che si aspetta un rallentamento della crescita all'1,9% per l'area euro e cita le "crescenti tensioni commerciali e il rallentamento dell'economia globale " tra i maggiori rischi ...

Eurozona - Crescita rallentata e rischi : 17.01 La crescita economica della zona euro sta rallentando e si attende un'espansione dello 0,3% nell'ultimo trimestre 2018 e nei primi 2 trimestri del 2019. Lo si apprende da un rapporto Istat in collaborazione con gli istituti tedesco ed elvetico Ifo e Kof, secondo cui nel 2018 la crescita si attesterà all'1,9%. Il rapporto evidenzia, inoltre, rischi crescenti per le prospettive economiche dell'Eurozona.Le incertezze politiche come la ...

Eurozona : Crescita economia rallenta - incertezze legate a fattori globali : La crescita economica dell'Eurozona dovrebbe rallentare. Questa la previsione contenuta nell'ultimo Eurozone Economic Outlook elaborato dall'Ifo, Istat e Kof e diffuso oggi. "L'economia dell'area euro è prevista crescere a ritmi moderati e costanti nell'orizzonte di previsione, +0,3%, supportata dai miglioramenti della domanda interna", si legge nel rapporto nel quale si ...

USA - il settore servizi rallenta la Crescita a dicembre : In frenata il settore terziario americano. L'indice ISM dei servizi elaborato dall' Institute for Supply Management si è attestato, nel mese di dicembre, a 57,6 punti dai 60,7 del mese precedente. Il ...

Eurozona - a dicembre Crescita più lenta in oltre quattro anni : ... l' Indice IHS Markit PMI della Produzione Composita nell'Eurozona si è avvicinato alla soglia di non cambiamento di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'economia. ...

Zona Euro : a dicembre Crescita economica più lenta in 4 anni : In un commento al margine della nota si legge che "l'economia dell'EuroZona di fine 2018 ha indicato un ulteriore rallentamento, con una crescita considerevolmente inferiore agli elevati tassi ...

Euro Zona - rallenta la Crescita della massa monetaria M3 : Cresce a un passo più lento la massa monetaria M3 della Zona Euro. Nel mese di novembre il tasso di crescita annualizzato si attesta al +3,7% dopo il +3,9% del mese precedente. Il dato, rilevato ...