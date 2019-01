Coppa Italia | Fiorentina-Roma posticipata alle 18 15

Combinata Wengen : ha vinto Marco Schwarz - Tonetti migliore degli italiani - Coppa del mondo sci - : Diretta Combinata Wengen: Marco Schwarz ha vinto la prova valida per la Coppa del mondo di sci maschile, oggi 18 gennaio 2019.

Discesa Cortina : ha vinto Ramona Siebenhofer - Marsaglia migliore italiana - Coppa del mondo sci - : Diretta Discesa Cortina, Ramona Siebenhofer ha vinto il recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi 18 gennaio 2019.

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : ritorno quarti di finale. Novara e Conegliano quasi fatta - Firenze e Casalmaggiore per la rimonta : Andranno in scena tra domani, sabato 19, e lunedì 21 gennaio le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile. Nelle sfide di andata, che si sono giocate in settimana, sono arrivate quattro vittorie esterne, tutte nel rispetto dei pronostici della vigilia. L’accesso alle Final Four di Verona (2-3 febbraio) non è però ancora al sicuro e le quattro partite in programma potrebbero riservare grandi sorprese. ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : ritorno quarti di finale. Novara e Conegliano quasi fatta - Firenze e Casalmaggiore per la rimonta : Andranno in scena tra domani, sabato 19, e lunedì 21 gennaio le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile. Nelle sfide di andata, che si sono giocate in settimana, sono arrivate quattro vittorie esterne, tutte nel rispetto dei pronostici della vigilia. L’accesso alle Final Four di Verona (2-3 febbraio) non è però ancora al sicuro e le quattro partite in programma potrebbero riservare grandi sorprese. ...

Snowboard - Coppa del Mondo Rogla 2019 : torna il PGS - italiani a caccia del podio : Quarto appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, primo dell’anno nuovo con il gigante. Il massimo circuito internazionale si sposta in terra slovena, precisamente a Rogla, dove domani andranno in scena le gare al maschile e al femminile. L’Italia va a caccia di conferme nella specialità olimpica dopo aver dato spettacolo nelle due tappe di apertura nel Bel Paese tra Cortina e Carezza. È mancato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la velocità e Lindsey Vonn ritornano a Cortina. L’Italia punta su Fanchini e Delago : La velocità torna ad essere protagonista nella Coppa del Mondo femminile e non poteva essere una località migliore per l’occasione. Infatti da venerdì in quel di Cortina sono in programma due discese (oggi e domani) ed un supergigante (domenica). Si gareggia sulla mitica Olimpia delle Tofane, una delle piste storiche del Circo Bianco e che in passato ha regalato grandi gioie alle sciatrici di casa. La notizia di questo lungo fine settimana ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda e sempre più vicina : l’Italia sogna! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

SuperCoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 18.30 La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Norvegia e Francia favorite della staffetta maschile? L’Italia vuol sorprendere : Secondo giorno di gare Ruhpolding (Germania) per la quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche si è cominciato con una sprint e nel settore maschile è stato il solito assolo del norvegese di Johannes Boe. Il 25enne scandinavo si è portato casa l’ottavo successo stagionale, ottenendo la trentesima vittoria in World Cup. Un traguardo non da poco che lo pone su un livello diverso rispetto a tutti gli altri. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Norvegia e Francia favorite della staffetta maschile? L’Italia vuol sorprendere : Secondo giorno di gare Ruhpolding (Germania) per la quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche si è cominciato con una sprint e nel settore maschile è stato il solito assolo del norvegese di Johannes Boe. Il 25enne scandinavo si è portato casa l’ottavo successo stagionale, ottenendo la trentesima vittoria in World Cup. Un traguardo non da poco che pone lo pone su un livello diverso rispetto a tutti gli ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda - sempre più vicina : l’Italia sogna! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Volley : Coppa Italia A2 Maschile - in semifinale Bergamo - Piacenza - Brescia e Mondovì : ROMA- Le sfide in gara unica dei Quarti di Finale di Coppa Italia di A2 Maschile ha visto il successo delle formazioni di casa, ovvero quelle meglio classificate al termine dell'andata di Regular ...

SuperCoppa Italiana : Juve batte Milan - decisivo CR7 : Si è disputata ieri la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, i bianconeri hanno vinto per 1-0 grazie al gol di CR7 nella seconda frazione di gara. I vincitori del trofeo si sono dimostrati più concreti nelle conclusioni e hanno costretto alla sconfitta la squadra rossonera, che ha comunque combattuto e ci ha creduto fino all'ultimo. Per la Juventus si tratta dell'ottava Supercoppa Italiana della propria storia....Continua a leggere