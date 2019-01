Condanne da 5 a 9 anni per l' aggressione al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Bettarini : Condanne fino a 9 anni - fu tentato omicidio : Il gup di Milano, Guido Salvini, ha condannato tutti e quattro gli imputati per l'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini del primo luglio scorso davanti alla discoteca Old Fashion. La condanna più ...

Avellino - bus in scarpata : Condanne fino a 12 anni. Assolto l’ad di Autostrade Giovanni Castellucci : condanne fino a 12 anni di carcere per la strage del bus che il 28 luglio 2013 precipitò da un viadotto dell’A16 vicino ad Avellino. Ritenuti colpevoli anche alcuni funzionari di Autostrade, mentre è stato Assolto per l’ad della concessionaria, Giovanni Castelucci. Lo ha stabilito il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Luigi Buono, al termine del processo di primo grado per il pullman precipitato dal viadotto Acqualonga ...

Melito Porto Salvo - 6 Condanne e 2 assoluzioni al branco guidato dal figlio del boss che stuprò una ragazzina di 13 anni : Sei condanne e due assoluzioni. Si è concluso in primo grado il processo “Ricatto”. Alla sbarra il “branco” di Melito Porto Salvo che ha aveva abusato per due anni di una minorenne. La sentenza è arrivata oggi pomeriggio quando il presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Silvia Capone, ha confermato l’impianto accusatorio della Procura. Il pm Francesco Ponzetta, nella sua requisitoria, aveva chiesto pene più pesanti (circa 80 anni di ...

Morì cadendo da balcone - Condanne 6 anni : 19.49 Sono stati condannati a 6 anni ciascuno i due giovani aretini che erano a processo per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese di 20 anni, precipitata dal 6° piano di un hotel a Palma di Maiorca nel 2011. I giudici di Arezzo li hanno condannati a 3 anni per tentata violenza e altri 3 per morte in conseguenza di altro reato. Secondo l'accusa, la giovane cadde dal balcone cercando di sfuggire a un tentativo di stupro dei due ...