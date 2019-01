Con ' Forme' a ottobre Bergamo capitale dell' arte casearia

Daniele Silvestri autoironico ed elettronico - su tutte le piattaforme digitali Con Complimenti ignoranti : Daniele Silvestri è tornato con la sua intelligente ironia e un carico di potenza elettronica: arriva oggi, 11 gennaio, su tutte le piattaforme digitali, 'Complimenti ignoranti', una sorpresa per i ...

Chiara Bersani - l’attrice “non Conforme” che trionfa perché è brava e non disabile : Chiara Bersani si è aggiudicata il premio come miglior attrice/performer under 35 agli Ubu 2018. Al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano, dove ha ritirato il riconoscimento, ha tenuto un discorso dalla forma poetica e dalla sostanza politica. Come fa ogni volta che entra in scena con il suo "corpo non conforme", rivendicando il diritto al talento e non all'eccezionalità.Continua a leggere

Lady Gaga ha detto che toglierà da tutte le piattaforme una canzone fatta in collaborazione Con R. Kelly - accusato da diverse donne di abusi e molestie sessuali : Lady Gaga ha pubblicato su Twitter un dichiarazione in cui si è scusata per aver collaborato con il cantante R. Kelly nella canzone del 2013 “Do what U want”. Le scuse di Lady Gaga sono arrivate in seguito alla messa

CES 2019 : il boss di Xbox parla della partnership Con AMD per le "piattaforme future" : Durante il keynote di AMD al CES 2019, il boss di Xbox, Phil Spencer, è salito sul palco e ha parlato brevemente della partnership con AMD per le "piattaforme future", riporta IGN.parlando di AMD, Spencer ha dichiarato: "mentre attendiamo con impazienza le piattaforme future che stiamo costruendo, le partnership e le innovazioni che abbiamo visto in passato hanno portato a ciò che siamo stati in grado per fare oggi, penso che saranno di ...

BCE - De Guindos : "Assicurare successi sul lungo termine richiede sforzi Continui sul versante delle riforme". : "Le autorità devono ripristinare i margini di bilancio da sfruttare in situazioni di crisi e al tempo stesso serve condivisione dei rischi transnazionale in modo da poter mettere assieme le risorse ...

Reddito - 250 milioni per assumere i "navigator". Servono due piattaforme informatiche. Prelievi Con la nuova Card Rdc : Rep Via alle pensioni a Quota 100 e al Reddito di cittadinanza. Ma l'assegno per i disoccupati si restringerà se dovessero finire le risorse di VALENTINA CONTE

Salvini : «Subito le nuove riforme. Spero sia l’ultima manovra Con il potere di veto della Ue» : Il vicepremier leghista e ministro dell’Interno: «Ora la legittima difesa, entro marzo le autonomie. Di Battista commissario? Ma lui gira il mondo ed è pagato, è geniale»

Cina - Xi Jinping : Continueremo Con le riforme e ad aprire il paese : Roma, 31 dic., askanews, - La Cina continuerà con le sue riforme di mercato e aprirà le sue porte al mondo pure in un contesto geopolitico che è sfidante. L'ha promesso oggi il presidente della Repubblica popolare Xi Jinping nel suo discorso per il nuovo anno trasmesso dalla televisione di stato CCTV.

Alla Fondazione Plart inContro tra arte e scienza Con 'Bruno Munari. Le forme della luce' : A sentire gli storici della scienza, non fu un caso che Galileo mancò di riconoscere l'ellissi disegnata dAlla Terra intorno al Sole perché ancora sedotto dall'idea del cerchio come perfezione del ...

Cina - le riforme favorisCono la nascita dello Stato di diritto e lo Stato di diritto guida le riforme : ... gradualmente, ma costantemente, da 40 anni, hanno avuto nelle riforme giuridiche uno dei principali strumenti per la gestione non traumatica della transizione verso l'economia socialista di mercato. ...

Sla - un potenziale farmaco Contro le forme ereditarie : La sclerosi laterale amiotrofica, purtroppo, resta ancora senza una cura. Ma la ricerca continua a lavorare senza sosta, e i risultati iniziano a farsi interessanti. Una novità importante arriva ad esempio dai laboratori dello Scripps Research, dove è stato identificato un farmaco estremamente promettente, potenzialmente in grado di colpire la malattia alla radice: bloccando i processi molecolari che danno origine alle forme ereditarie di ...

CINA - XI JINPING : 'ORA NUOVO MIRACOLO EConOMICO'/ Presidente annuncia riforme : ma nel Governo cresce malumore : CINA, i 40 anni delle riforme del mercato. Il Presidente Xi JINPING spiega: "Nessuno può dirci cosa fare o cosa non fare"

Google vuole rendere più resistenti i dispositivi pieghevoli - Samsung “gioca” Con diverse forme del notch : Mentre Samsung brevetta sei diverse varianti del notch, Google brevetta una possibile soluzione all'usura degli schermi pieghevoli. L'articolo Google vuole rendere più resistenti i dispositivi pieghevoli, Samsung “gioca” con diverse forme del notch proviene da TuttoAndroid.