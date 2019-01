Come vedere l' eclissi di Superluna del 21 gennaio

SuperLega volley - calendario e orari del fine settimana 19-20 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming. Il programma completo : Nel weekend del 19-20 gennaio si disputerà la 18^ giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia un weekend decisamente scoppiettante e avvincente che potrebbe ridisegnare la classifica generale. Domenica pomeriggio, infatti, Trento e Civitanova si affronteranno nel big match di questo turno: la capolista affronta la terza della classe attardata di sei lunghezze, i dolomitici vogliono ...

Serie A basket - calendario e orari del fine settimana 19-20 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming. Il programma completo : Tra domani, sabato 19, e dopodomani, domenica 20 gennaio, tornerà in scena la Serie A 2018-2019 di basket per la sedicesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Classifica sempre più corta alle spalle della capolista Milano, con Avellino in solitaria al secondo posto davanti alla coppia formata da Venezia e Cremona. La sedicesima giornata si aprirà domani alle ore 20.30 con la sfida tra Cantù e Avellino. Domenica in campo alle ore 12.00 ...

Serie A calcio - calendario e orari del fine settimana 19-20 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming su Sky e DAZN. Il programma completo : Da sabato 19 a lunedì 21 gennaio si svolgerà la ventesima giornata della Serie A di calcio. Dopo la sosta invernale, si torna in campo anche in campionato con il primo turno del girone di ritorno. Il programma delle gare si aprirà sabato alle 15.00 con Roma-Torino, sfida di alta classifica con i giallorossi pronti a tornare in corsa per la Champions League. Alle 18.00 ci sarà Udinese-Parma, mentre alle 20.30 l’Inter ospiterà a San Siro il ...

Come vedere DAZN gratis per più mesi senza cambiare account : Come vedere DAZN gratis per più mesi senza cambiare account DAZN gratis Serie A e B, Come si vede Come vedere DAZN gratis? Si tratta della domanda che molti italiani si pongono dal lancio della nuova tv specializzata in eventi sportivi. Il gruppo offre tramite il proprio sito Internet la possibilità di abbonarsi il primo mese in modo assolutamente gratuito. A seguire il costo mensile è pari 9,99 euro. DAZN, la possibilità di avere un mese di ...

UFC Fight Night 143 - Come vedere in tv la grande MMA : Il primo evento MMA, Mixed Martial Arts, del 2019 è di scena a New York, sabato 19 gennaio, al Barclays Center di Brooklyn con un incontro tra campioni entrambi statunitensi: il detentore del titolo UFC dei pesi mosca Henry Cejudo e quello dei pesi gallo T.J. Dillashaw. Un’occasione che la macchina della comunicazione del torneo di MMA più famoso del pianeta non si fa certo scappare. Per questo è stata organizza una sfida ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Come vedere Dazn su Smart TV o su Sky. Streaming e funzionamento : Come vedere Dazn su Smart TV o su Sky. Streaming e funzionamento Guida alla visione di Dazn Con la nuova app Dazn saranno disponibili, per tutta la stagione, più di 100 partite di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B in Streaming, live e on demand. L’ app è fin da subito disponibile per tutte le principali piattaforme, offre in più un mese di prova gratuito in cui ci si potrà gustare il meglio del calcio italiano. La domanda principale è ...

Dakar 2019 oggi (17 gennaio) : orario d’inizio e Come vedere in tv la tappa Pisco-Lima. Il percorso ai raggi X : Dopo dieci giorni di gara lunghissimi e molto impegnativi, gli equipaggi ancora in corsa prenderanno il via della decima e ultima tappa della Dakar 2019, il rally raid più importante del mondo che quest’anno si è disputato per la prima volta integralmente nel territorio peruviano. I migliori piloti si contenderanno il primato nella classifica generale delle varie categorie all’ultima tappa in programma oggi, la Pisco-Lima che ...

Juventus-Chievo streaming live - ecco dove e Come vedere il match : Juventus Chievo streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Juventus Chievo live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Juventus-Chievo sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso […] L'articolo Juventus-Chievo streaming live, ecco dove e come vedere il match ...

Genoa-Milan streaming live - ecco dove e Come vedere il match : Genoa Milan streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Genoa Milan live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Genoa-Milan sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso […] L'articolo Genoa-Milan streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da Serie A ...

Napoli-Lazio streaming live - ecco dove e Come vedere il match : Napoli Lazio streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Napoli Lazio live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Napoli-Lazio sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming […] L'articolo Napoli-Lazio streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da Serie A News ...

Cagliari-Empoli streaming live - ecco dove e Come vedere il match : Cagliari Empoli streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Cagliari Empoli live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Cagliari-Empoli sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso […] L'articolo Cagliari-Empoli streaming live, ecco dove e come vedere il match ...