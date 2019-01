Combinata nordica - Coppa del Mondo Chaux-Neuve 2019 : Franz-Josef Rehrl centra il primo successo nel circuito - 20° posto per Samuel Costa : L’austriaco Franz-Josef Rehrl trionfa nella prima Gundersen del Nordic Combined Triple di Chaux-Neuve (Francia), valido per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il 25enne nativo di Schladming centra così il primo successo in carriera nel circuito, in una gara in cui ha fatto la differenza con un grande salto dal trampolino HS118 e poi ha amministrato al meglio il proprio vantaggio nei 5 km di fondo. Secondo posto, a 9.4”, per il norvegese ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Chaux-Neuve 2019 : Rehrl in testa dopo il salto - delude Riiber : Prima prova del Triple (tre gare in tre giorni) di Chaux-Neuve per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica che si è spostata in Francia. Si comincia con una Gundersen con salto dall’HS118 metri e prova di fondo ad inseguimento di cinque chilometri. Ad aggiudicarsi il primo segmento della gara odierna è l’austriaco Franz-Josef Rehrl, il miglior saltatore del circuito. salto di 118 metri, di gran lunga il migliore di ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga in testa : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica – Provisional Competition Round cancellato : troppo vento a Chaux-Neuve : troppo vento, cancellato il Provisional Competition Round a Chaux-Neuve. Nel weekend in programma tre Gundersen di fila cancellato il Provisional Competition Round a Chaux-Neuve, dov’è in corso la tappa di Coppa del mondo di Combinata Nordica. Dal trampolino HS118 sono saltati in sedici, compresi gli azzurri Lukas Runggaldier e Raffaele Buzzi, poi le cattive condizioni meteo, con il forte vento che impediva la prova regolare ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Chaux-Neuve 2019 : cancellato il Provisional Competition Round odierno a causa del vento : Le condizioni meteo avverse a Chaux-Neuve (Francia) hanno costretto gli organizzatori a cancellare il Provisional Competition Round odierno del Nordic Combined Triple, valido come sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Questa mattina era già stato posticipato il programma a causa delle nevicate e poi al momento di saltare sono sopraggiunte delle forti raffiche di vento, che hanno reso impossibile lo svolgimento dei ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga in testa : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Chaux-Neuve 2019 : va in scena il Nordic Combined Triple - Rydzek e Watabe sfidano Riiber. L’Italia punta su Pittin : Questo fine settimana a Chaux-Neuve (Francia) si svolgerà il Nordic Combined Triple, valido come sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata Nordica. La località transalpina ospiterà per la prima volta questa manifestazione, dopo che le precedenti cinque edizioni si sono svolte tutte a Seefeld (Austria). Il format prevede tre Gundersen con i risultati che verranno trasferiti da un giorno all’altro, per decretare poi al termine ...

Combinata nordica – Best Skier Trophy - Pittin a caccia del primo podio a Chaux-Neuve : Trittico di Gundersen nel weekend: domenica il Best Skier Pittin avrà 15 km per andare a caccia del primo podio. A Chaux-Neuve anche Costa, Buzzi e Runggaldier La corsa di Alessandro Pittin al Best Skier Trophy di Combinata nordica riparte da Chaux-Neuve, in Francia. Quando siamo esattamente a metà stagione e sono state disputate 12 gare su 24, l’azzurro vanta 23 punti di vantaggio sul norvegese Magnus Krog, 153 sul tedesco Fabian ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga in testa : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga in testa : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga in testa : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica – Primo trionfo stagionale per Annika Sieff : l’azzurra fa sua la Gundersen di Schonach : Annika Sieff, Primo trionfo stagionale a Schonach: sua la Gundersen di Alpen Cup, sul podio anche Daniela Dejori Festa italiana a Schonach, in Germania, dove si è tenuta la nona gara stagionale di Alpen Cup. La 15enne Annika Sieff ha ottenuto il Primo successo dell’anno e il quarto nella sua giovanissima carriera, risultando nettamente la migliore nel segmento di salto e riuscendo a resistere all’assalto delle avversarie ...

Combinata nordica – Coppa del Mondo : Pittin 17° in Val di Fiemme - primo successo per Geiger : Pittin chiude 17° in Val di Fiemme e resta leader del Best Skier Trophy. primo trionfo in carriera di Geiger La Val di Fiemme sorride alla Germania. Dopo il primo trionfo stagionale di Johannes Ryzdek nella Gundersen di venerdì e il doppio podio nella team sprint del sabato, la nazionale tedesca si regala una magnifica doppietta nella gara conclusiva della tappa italiana di Coppa del Mondo di Combinata Nordica: a vincere per la prima ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Vinzenz Geiger supera Rydzek - 17mo Pittin : È ancora la Germania ad esultare nel week-end di gare per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica in Val di Fiemme. Nella seconda ed ultima Gundersen del fine settimana italiano il giovane Vinzenz Geiger, classe 1997, coglie il primo successo a livello individuale della carriera (si era già imposto in una team sprint e in una staffetta). Sono i teutonici a fare la voce grossa nella prova di sci di fondo sui 10 chilometri, ...