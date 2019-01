Colombia | attentato alla scuola di polizia di Bogotà | almeno 21 morti

Blastingnews

: Colombia, attentato alla scuola di polizia: 21 morti [news aggiornata alle 09:31] - repubblica : Colombia, attentato alla scuola di polizia: 21 morti [news aggiornata alle 09:31] - MediasetTgcom24 : Colombia, 21 morti e 68 feriti in attentato a scuola polizia Bogotà #colombia - srnerina : Papa Francesco: condanna del crudele attentato di Bogotà -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Non c'è pace per la, perennemente espostaminaccia di forze paramilitari che mettono in pericolo la vita dei civili con attacchi nei luoghi più disparati. Proprio in queste ultime ore è giunta notizia di un ennesimoche è andato ad alimentare la scia di sangue che ormai da diversi anni sta attraversando il Paese sudamericano.Alle 9:30 del mattino (15:30 ore italiane) del 17 gennaio, una vettura si è avvicinatanazionale dellaGeneral Santander, a sud di. Quando le forze di sicurezza hanno provato a fermare il veicolo (guidato dall're José Aldemar Rojas Rodríguez) il conducente ha accelerato di colpo fino a schiantarsi contro un muro, facendo esplodere 80 chili di pentolite che hanno causato la morte di21 persone, ferendone 68 e danneggiando anche alcuni edifici circostanti....