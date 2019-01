: Colle:tra Roma e Berlino molta amicizia - NotizieIN : Colle:tra Roma e Berlino molta amicizia - Cyber_Feed : Ultim'ora #Colle:tra Roma e Berlino molta amicizia - TelevideoRai101 : Colle:tra Roma e Berlino molta amicizia -

"L'tra Italia e Germania è molto grande", ha detto il presidente Mattarella incontrando la comunità italiana nell'ambasciata a.Il rapporto tra i due Paesi "è rassicurato in massima misura dalla vostra presenza", "non c'è settore della vita sociale e civile che non veda qui presenza italiana.Questo attesta il legame storico, profondo,intenso tra questi due Paesi. In precedenza Mattarella ha visitato il Memoriale dell'Olocausto,"monito permanente perché ciò che è accaduto non si ripeta", ha scritto in un messaggio.(Di venerdì 18 gennaio 2019)