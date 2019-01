Citroën C3-XR - La Suv cinese si rinnova

quattroruote

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Laha diramato le prime informazioni della versione aggiornata della C3-XR, che sarà commercializzata in Cina a partire dalla prossima primavera. Lanciata nel 2014, la Suv è stata sviluppata appositamente per il mercato asiatico e nella sua variante facelift dispone di nuovi dettagli estetici e di tecnologie inedite.Dettagli europei. Scelta da quasi 180.000 clienti nei suoi primi quattro anni di carriera, la C3-XR è stata sottoposta a un restyling che l'ha resa più attuale grazie all'introduzione di dettagli di stile derivati dai modelli europei. Un esempio è il nuovo frontale, con chiari richiami alla sorella maggiore C5 Aircross, come le finiture rosse per le prese d'aria inferiori e le modanature che collegano visivamente i fari con il Double Chevron. Sul retro debuttano nuove protezioni per il sottoscocca, un doppio terminale di scarico cromato e luci dal design rivisto: a ...