Chievo | ricorso respinto | confermata la penalizzazione di tre punti in classifica

Chievo - ricorso respinto : confermata la penalizzazione di tre punti : Tegola per il Chievo . Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso presentato dal Chievo contro i tre punti di penalizzazione inflitti ad inizio stagione dalla Corte federale d'appello per ...

Chievo - ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la penalizzazione : le ultime : Il Chievo è in lotta per evitare la retrocessione in Serie B, il pareggio sul campo del Napoli ha riportato fiducia, il cambio di allenatore con l’addio di Ventura e l’arrivo di Di Carlo ha portato i primi frutti, la squadra adesso si prepara per il match contro la Lazio. Nel frattempo il Chievo ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la penalizzazione di 3 punti inflittagli dalla Corte federale ...