Intervista a Francesca Belussi : un figlio - il lavoro e Chiara Ferragni : La conduttrice parte dall'inizio e scherza sulla difficoltà per le persone impegnate nel mondo dello spettacolo di spiegare il proprio lavoro alla famiglia: 'Ricordo che mia nonna era preoccupata ...

Chiara Ferragni attaccata per scarsa disponibilità : ‘Vergogna - neanche una foto coi più piccoli’ : “Eravamo in venti persone e non hai avuto neanche la decenza di farti una foto, neanche con i più piccoli. Vorrei ricordarti che se hai questo lavoro, se sei a questi livelli, è solo grazie ai tuoi fan che ti seguono”: ancora una volta, un ciclone di polemiche si è abbattuto su Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa (e anche criticata, suo malgrado) del globo, attualmente in Calabria per ragioni professionali è stata infatti ...

Chiara Ferragni ricoperta di insulti : "Ti devi vergognare". E le si giustifica : Manca poco alla giornata di benessere con Chiara Ferragni. Tutto è pronto, i fan sono super eccitati all'idea di poter incontrare la loro beniamina, ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto. La moglie di Fedez che non si accontenta mai di nulla, in questi giorni si trova in Calabria, "è la mia prima volta". Qui, alla scoperta del bergamotto, ha avuto modo di incontrare i suoi seguaci. Peccato, però, che qualcuno non abbia gradito il suo ...

Chiara Ferragni snob? Piovono accuse in Calabria - la sua risposta fiume : Chiara Ferragni è un fiume. Accusata di snobbismo in Calabria, la moglie di Fedez si difende e risponde decisa raccontando la sua versione Chiara Ferragni è arrivata questa mattina all’aeroporto di Reggio Calabria, accompagnata dal suo inseparabile make-up artist Manuele. L’influencer, che si fermerà nella regione fino a domani, è stata invitata del colosso francese Guerlain […] L'articolo Chiara Ferragni snob? Piovono accuse ...

Sushi e maglia autografata : la reunion post Maldive di Chiara Ferragni - Fedez - Keita e Simona Guatieri [VIDEO] : reunion post Maldive per Chiara Ferragni, Fedez, Balde Keita e Simona Guatieri: le due coppie cenano in un locale di Sushi a Milano Chiara Ferragni, Fedez, Balde Keita e Simona Guatieri si sono ritrovati dopo il viaggio alle Maldive che hanno (casualmente) trascorso insieme. In un locale di Sushi di Milano, le due coppie hanno consumato una cena in compagnia e prima di tornare a casa si sono fermati per un regalo speciale a Fedez. Il ...

Chiara Ferragni pubblica foto di 10 anni fa : "Quando studiavo alla Bocconi e facevo la modella part time" : Chiara Ferragni accetta la sfida social dei #10yearchallenge pubblicando alcuni scatti che la ritraevano quando ancora non era una fashion influencer famosa in tutto il mondo. La moglie di Fedez ...

Chiara Ferragni è tornata Diavoletta '87 : ... la bionda studentessa cremonese Chiara Ferragni, in cima alla blogosfera, permettendole di costruire un impero legato a doppio filo alla sua persona, di viaggiare tutto il mondo, diventare ...

Chiara Ferragni - un fan spende 5.700 euro per un caffè con lei : Dopo la bottiglia d'acqua a sei euro e il corso di make up da 650 euro, si è capito che quando si parla di Chiara Ferragni si parla di cifre non proprio low cost. L'ultima in data di...