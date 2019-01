Che sinistra è quella che chiama animale da divano chi spera nel reddito di cittadinanza?

Alba Parietti : "La Cuccarini dice Che Salvini è di sinistra?! Sono in molti a salire sul carro del vincitore - io ci sto scomoda" : "Cosa ci vede di sinistra la Cuccarini nella politica di Salvini?". Alba Parietti è particolarmente irritata dalle recenti parole di Lorella Cuccarini, che in un'intervista ad Oggi aveva detto che "ha fatto più cose di sinistra questo governo di quelli precedenti". Ai Lunatici di Rai Radio 2, Alba Parietti prova a smontare la tesi della collega: Ha detto che questo Governo ha fatto più cose di sinistra degli altri governi? ...

Gasparini - Pd - : 'AnChe a sinistra spesso il pensiero femminile in un angolo' : Ma allora perchè ancora nella politica italiana, anche a sinistra, troppo spesso le donne non vengono considerate per le loro idee, giuste o sbagliate che siano, ma per il loro aspetto, il loro ...

Cesare Battisti - il ragionamento di Gianni Riotta Che inchioda la sinistra : la colpa imperdonabile : Il giorno delle riflessioni, dei pensieri, degli attacchi e delle critiche. Al centro, ovviamente, la cattura del terrorista Cesare Battisti dopo 37 lunghissimi anni di latitanza. E su quel che sarebbe potuto essere, Gianni Riotta mostra di avere un'idea piuttosto chiara. Il pensiero di Riotta viagg

Quella sinistra legata al passato Che vuole saltare sul treno veloce : C'è un mondo, quello di centrodestra, dell'area moderata e liberale che sostiene il lavoro, le grandi opere, ogni processo di modernizzazione, un'area che comprende la Lega, che non ha mai avuto ...

L'età del ferro. Perché c'è bisogno di europeismo e di una nuova sinistra riformista : Il Novecento iniziò con una ventina d'anni di ritardo, archiviata la guerra italo-austriaca. I germi c'erano già ma senza la carneficina del conflitto, senza la Rivoluzione Russa, senza le speranze disattese, senza lo sconquasso sociale e politico che chiamiamo "diciannovismo", l'Italia non sarebbe stata quella che i nostri nonni ci hanno raccontato.La guerra, dunque. Generò di tutto, e su più fronti. Innanzitutto ...

"Il popolo odia il Pd e i suoi sindaciEcco perché la sinistra è sparita" : La furia del segretario del Partito Comunista sui sindaci ribelli: "Il popolo vi odia! Avete distrutto la sinistra, a partire da Occhetto fino ad arrivare a Renzi. La vicenda dei porti è paradigmatica" Segui su affaritaliani.it

Prove tecniChe di sinistra Il Pd si aggrappa ai ribelli : Il particolare non sarà probabilmente sfuggito, al ministro dell'Interno. Ma non avendo stavolta interesse, né politico né istituzionale, a buttarla sul piano ideologico, Salvini finora si è limitato ...

Salvini lascia Catania mangiando arancini : sinistra attacCherà? : Roma, 27 dic., askanews, - 'Non potevo lasciare la splendida Catania, dopo la riunione sul terremoto in Prefettura e un'ora di passeggiata in centro in mezzo alla gente, senza provare un arancino al ...

Antonio Locatelli e quella sinistra Che coltiva odio : ... umanamente, lo spocchioso Burioni, mi viene da pensare che, davvero, sarebbe meglio che, su certi temi, prima di esprimersi, si esibissero titoli accademici adeguati: la storia è una scienza, come l'...

La "vecchia" sinistra Che spinge per un'alleanza con il M5s : Il Pd alleato dei 5 Stelle ? Sembra fantapolitica, ma non lo è. Basta raccogliere le recenti dichiarazioni di alcuni dei più importanti esponenti dem e di ciò che rimane della sinistra. Zingaretti , ...

Gianni Cuperlo : "Perché sostengo Nicola Zingaretti". In un documento di SinistraDem i motivi della scelta : Un Patto per l'Alternativa e una Costituente popolare per un nuovo Pd. Gianni Cuperlo motiva il suo sostegno a Nicola Zingaretti nella corsa verso la segreteria del Partito Democratico. In un documento SinistraDem sintetizza i motivi della scelta. 1. In questi anni complicati abbiamo difeso qualche coerenza. Lo abbiamo fatto con lealtà e solidarietà verso il Pd. Lo diciamo con l'umiltà di chi sa vedere e riconoscere i propri ...

La Sinistra è ormai allo sbando. A Capodanno tocCherà accontentarsi dello spezzatino : Si avvicina la fine di questo tormentato 2018 che ci ha regalato il primo governo dichiaratamente populista, sovranista e semi-antieuropeista: a guardare le fibrillazioni alla vigilia dell’approvazione definitiva della cosiddetta legge di stabilità o Dpf che dir si voglia – dal momento che l’Europa s’impunta e i galletti super-vice primi ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini mostrano segni di cedimento sulla linea del “non abbasseremo il ...

La Sinistra è ormai allo sbando. Per Capodanno tocCherà accontentarsi dello spezzatino : Si avvicina la fine di questo tormentato 2018 che ci ha regalato il primo governo dichiaratamente populista, sovranista e semi-antieuropeista: a guardare le fibrillazioni alla vigilia dell’approvazione definitiva della cosiddetta legge di stabilità o Dpf che dir si voglia – dal momento che l’Europa s’impunta e i galletti super-vice primi ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini mostrano segni di cedimento sulla linea del “non abbasseremo il ...

Caro elettore di sinistra Che hai votato M5s - ora sei deluso ma non è stato un errore : Ha ragione quell’elettore del centrosinistra che ha votato il M5s e che ha scritto qualche giorno fa un tweet per fare, dice lui, outing (sic, sarebbe “coming-out”)? Sono stati un’enorme delusione? Sì, la delusione è cocente, le aspettative erano altissime e finora il topolino partorito è pure parecchio bruttino e informe. Ha ragione di sostenere di aver fatto un grande errore? Sì e no. Sorvolerò sull’uso propagandistico di un elettore deluso da ...