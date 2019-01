Che cos’è il reddito di cittadinanza del Governo

Che cos’è la RDC card - il “bancomat” del reddito di cittadinanza : Per garantire la massima trasparenza il reddito di cittadinanza ruota attorno a un bancomat, la RDC card, e a un'app, che servirà per effettuare pagamenti online, tramite smartphone o tablet. Attraverso il bancomat del reddito di cittadinanza sarà possibile però fare solo alcune specifiche spese, che devono però rientrare nel tetto massimo di 100 euro al mese per ogni individuo e 210 euro per i nuclei familiari.Continua a leggere

Ecco Che cos’è la dieta per la salute del pianeta : La salute passa per l’alimentazione. E non soltanto la nostra, ma anche quella del pianeta. Agricoltura, pesca e allevamenti intensivi rappresentano attualmente una fonte non trascurabile di inquinamento, mettono a rischio la biodiversità, e contribuiscono al consumo di risorse essenziali come l’acqua e il suolo. Ma in futuro potrebbero trasformarsi in una risorsa fondamentale, capace non solo di assicurare una migliore salute a tutti noi, ma ...

Terremoti : cos’è il DISS - il Database delle sorgenti sismogenetiChe italiane : Il Database delle sorgenti sismogenetiche italiane (DISS Working Group, 2018) è un repository georiferito di informazioni di natura sismotettonica. Con il termine sismotettonica si intende il settore disciplinare che si interessa dei rapporti tra la geologia, la tettonica attiva e la sismicità di una data area, e che ha come obiettivo principale l’individuazione delle strutture che generano Terremoti – le sorgenti sismogenetiche – e la stima del ...

10 years challenge - cos’è la nuova moda social Che ha conquistato anChe i vip : La 10 years challenge spopola sui social e conquista tutti, a cominciare dai vip. Da qualche giorno, in tutto il mondo, è diventato virale, soprattutto su Instagram e Twitter, l’hashtag #10yearschallenge riferito ad una vera e propria moda social che sta coinvolgendo moltissimi utenti. Ecco di cosa si tratta. Come spiega il nome dell’hashtag #10yearschallenge, gli utenti devono prestarsi ad una sfida: pubblicare una foto di almeno un ...

The Black Game - Che cos’è e come funziona il gioco social ispirato a Black Mirror : È una specie di gioco interattivo quello che si sta svolgendo dalle ore 9 di oggi, 16 gennaio, e che continuerà fino alle 19 sui canali social, e in particolare sulle Instagram Stories, di Netflix Italia: The Black Game è un’iniziativa promozionale legata a Black Mirror e in particolare al suo ultimo episodio speciale, Bandersnatch, uscito lo scorso 28 dicembre. Il film creato da Charlie Brooker e Annabel Jones è una vera e propria sfida ...

Francesco Chiofalo news - basta aggiornamenti dopo polemiChe : cos’è successo? : Francesco Chiofalo dopo l’operazione: silenzio su Instagram Le ultime notizie su Francesco Chiofalo riguardano le polemiche sollevate da una parte dai suoi detrattori e dall’altra dal fidanzato di Selvaggia Roma, l’ex di Lenticchio. Per fortuna l’operazione è andata a buon fine e tra non molto potrà ritornare a casa, ma qualcuno – anche in momenti […] L'articolo Francesco Chiofalo news, basta aggiornamenti ...

Dipendenza da cibo : Che cos’è e come uscirne : DISINTOSSICATI PRIMA DI ANDARE AL SUPERMERCATO FAI LA LISTA DI CIO’ CHE TI SERVE FAI LA SPESA A STOMACO PIENO LEGGI LE ETICHETTE ORGANIZZA I MENU’ TROVA IL TEMPO PER CUCINARE STOP AI PASTI MORDI E FUGGI SPERIMENTA NUOVI SAPORI CIRCONDATATI DI PERSONE CHE MANGIANO IN MODO SANO CONOSCI LE CONSEGUENZEDiciamoci la verità: chi più chi meno siamo un po’ tutti dei foodlovers, degli amanti del cibo, soprattutto di quello che dà piacere e gratificazione, ...

Favismo : Che cos’è - perché è così pericoloso e cosa mangiare per evitare reazioni anche letali : Il Favismo è un’anomalia genetica imputabile ad alcuni enzimi contenuti nei globuli rossi. Si tratta di una patologia nota fin dall’antichità e definita “malattia delle fave”; chi ne soffre deve evitare l’assunzione di fave ed altri alimenti, come piselli e verbena, e anche di alcuni farmaci e sostanze particolari. Il Favismo indica dunque una grave malattia ereditaria legata al deficit di un’enzima: il glucosio-6-fosfato ...

Pompei - Che cos’è la Schola Armaturarum : Pompei, che cos’è la Schola Armaturarum Nota come la Casa dei Gladiatori, la struttura era un edificio militare in cui i giovani venivano addestrati e le armi venivano costruite. Crollata il 6 novembre 2010, è stata riaperta al pubblico nel gennaio 2019 Parole chiave: ...

WTA Auckland – Il coach striglia la Bouchard : “ecco cos’è Che ti fotte” [VIDEO] : Il nuovo coach di Genie Bouchard, Michael Joyce, ha strigliato la canadese durante la sfida contro la Schoofs: incassata la lavata di capo, Genie è tornata in campo vincendo l’incontro Genie Bouchard ha deciso di affidarsi alle ‘cure’ del nuovo coach Michael Joyce e la collaborazione sembra dare i suoi primi frutti. In passato, la Bouchard ha spesso perso i match per la sua scarsa concentrazione, o per non riuscire a non ...

Cos’è il Corridoio Vasariano Che unisce Palazzo Vecchio con Pitti - meraviglia dei Medici a Firenze : Il Corridoio Vasariano progettato da Giorgio Vasari è uno degli itinerari preferiti dai turisti di mezzo mondo. Si tratta di un percorso sopraelevato che a Firenze collega Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti, passando per gli Uffizi e sopra il Ponte Vecchio. Fu realizzato in cinque mesi per volere del duca Cosimo I de' Medici nel 1565.Continua a leggere

Stati Uniti - cos’è lo shutdown Che blocca uffici e stipendi pubblici : (Foto: wikipedia.org) L’Italia non è l’unica nazione ad avere qualche problema sull’approvazione del bilancio per il prossimo anno. Si preannuncia, infatti, un Natale molto teso anche quello del governo degli Stati Uniti, che al momento si trova in una fase di stallo proprio per le discussioni parlamentari relative ai fondi da stanziare per le future politiche dell’esecutivo. Dopo il mancato accordo tra il presidente Donald Trump e l’opposizione ...

Solstizio d’Inverno : cos’è e perché Google lo festeggia con un Doodle : Scocca oggi 21 dicembre il Solstizio d’Inverno 2018: alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana) inizia l’inverno astronomico. L’evento è celebrato da Google con un Doodle. Il Sole si troverà alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore ...

Christmas blues : cos’è la tristezza Che arriva a ridosso delle feste : La famiglia perfettaGestire gli stressorsAccettate l’emozioneQui e oraL’aiuto di un professionistaA ridosso delle feste ci sono molte persone che non sentono lo spirito natalizio. Qualcuno li chiama Grinch, altri proprio non capiscono come si possa respingere la festa della magia per eccellenza, qualcun altro prova a comprendere lo stato d’animo ma non lo condivide. La conseguenza è un sentimento di inadeguatezza che nasce in coloro che sentono ...