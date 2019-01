Cena per la Giustizia | la corrente di Davigo | “Toghe con i politici appannano l’autonomia

Lo Stato Sociale contro Maria Elena Boschi 'Per parlare di sinistra venite a Cena con noi - non con la Lega' : Il fortunato filone della politica pop inaugurato a inizio settimana dalle dichiarazioni sovraniste di Lorella Cuccarini si sposta a sinistra e a introdurlo è una polemica social tra il gruppo indie bolognese de Lo Stato ...

Juve - ieri sera Cena dei bianconeri per festeggiare il primo trofeo del 2019 : Questo pomeriggio, la Juventus si ritroverà alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Chievo. I bianconeri si ritroveranno dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri al rientro da Gedda. La Juventus intanto ha sfruttato la giornata di relax per godersi il successo in Supercoppa. In particolare, ieri sera, i giocatori Juventini hanno deciso di festeggiare tutti insieme la vittoria del primo trofeo stagionale. I ...

Ramsey-Juventus - si riapre per gennaio : ecco il nuovo retrosCena : RAMSEY JUVENTUS- Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus non avrebbe abbandonato in maniera definitiva la pista che porterebbe ad Aaron Ramsey. L’attuale centrocampista dell’Arsenal, potrebbe vestire bianconero già dalle prossime settimane, ma tutto dipendere dall’asse di mercato sulla Barcellona-Londra. Come noto, il centrocampista gallese ha già firmato il suo nuovo contratto ...

"L'Opera è di sCena" al Donnafugata di Ragusa Ibla : Primo appuntamento dell'anno per la stagione musicale Ibla Classica International, diretta dal maestro Cultrera al Donnafugata di Ragusa Ibla

Brexit : 5 sCenari possibili per Regno Unito e UE : Il cosiddetto 'no deal': se non passa la sfiducia a May e non si trova un'alternativa, l'iter prevede un'uscita senza accordo la sera del 29 marzo 2019 con il rischio di un terremoto su economia, ...

Treviso - stupro dopo la Cena aziendale : “Violentata da 4 colleghi per punizione” : Una donna di 50 anni di Vittorio Veneto ha denunciato 4 colleghi che, stando alla sua versione dei fatti, l'avrebbero violentata al termine di una cena che lei aveva voluto organizzare a casa per stemperare alcune tensioni sul lavoro di natura economica. I soci respingono categoricamente le accuse: "Si è inventata tutto, lo fa solo per farci pressione".Continua a leggere

Brexit : ConfartVeneto - no deal sCenario drammatico per nostra regione (2) : (AdnKronos) - Gelata che ha interessato in misura quasi uguale sia l’export manifatturiero che quello generato dai settori ad elevata concentrazione di medie e piccole imprese. Gli fa da contraltare il fatto che l’export made in Veneto verso il mondo, nello stesso periodo è invece continuato a cresc

Brexit : ConfartVeneto - no deal sCenario drammatico per nostra regione : Venezia, 16 gen. (AdnKronos) - “Rischio 'no-deal' 'nessun accordo'? Il peggior scenario per l’export veneto e di conseguenza per la nostra economia manifatturiera e per la piccola e media impresa che ne sono la colonna portante”. Ne è convinto Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato Imprese Ve

Bongiorno (lega) difende Salvini per il caso sulla Cena con Elena Boschi e il PD (VIDEO) : Il ministro Giulia Bongiorno parla del caso esploso riguardante la cena a cui ha partecipato Silvani insieme ad alcuni membri del PD tra cui Elena Boschi “Si parla di garantismo e giustizia, sarei venuta anche da avvocato”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ospite alla cena organizzata a Roma dall’associazione “Fino a Prova contraria”, dove sono presenti anche il ministro ...

Bongiorno (lega) difende Salvini per il caso sulla Cena con Elena Boschi e il PD : Il ministro Giulia Bongiorno parla del caso esploso riguardante la cena a cui ha partecipato Silvani insieme ad alcuni membri del PD tra cui Elena Boschi “Si parla di garantismo e giustizia, sarei venuta anche da avvocato”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ospite alla cena organizzata a Roma dall’associazione “Fino a Prova contraria”, dove sono presenti anche il ministro ...

Un emozionante viaggio tra opere fantastiche e sCenari surreali - per l’ultimo progetto firmato “Cartura” : scenari poetici e a tratti surreali, che con assoluta naturalezza stravolgono forme e convenzioni, per regalare, a chi osserva, un

Di Battista : "Perché Salvini a Cena con Boschi & Co.?" : Questa sera Matteo Salvini prenderà parte ad una cena organizzata dall'associazione 'Fino a prova contraria', che ha come mission quello di proporre e sostenere una "giustizia giusta", partendo dalla consapevolezza che in Italia non esisterebbe un sistema giudiziario equo ed imparziale. A questa cena parteciperanno 250 ospiti, tra i quali una nutrita schiera di magistrati - compresi cinque procuratori capo - oltre ad avvocati, professionisti, ...

Supercoppa - Juventus e Milan alla Cena della vigilia a Gedda. FOTO : Le immagini della cena ufficiale che anticipa l'attesa partita di Gedda , Emirati Arabi, tra bianconeri e rossoneri. Nedved e Scaroni hanno consegnato le divise dei loro club al ministro dello Sport saudita JUVE-Milan, LE PROBABILI FORMAZIONI

Atletica – Prima uscita stagionale sui 60 metri al coperto per Filippo Tortu : l’azzurro in sCena ad Ancona : Doppio sprint per Filippo Tortu nei 60 di domenica ad Ancona Saranno due gli sprint che il recordman italiano dei 100 metri Filippo Tortu correrà domenica 20 gennaio ad Ancona, nella Prima uscita stagionale sui 60 metri al coperto: batteria e finale. Anche quest’anno il giovane azzurro non ha finalizzato l’attività in sala, ma si prepara ad affrontare il test agonistico di esordio. Appuntamento sul rettilineo del Palaindoor nel capoluogo ...