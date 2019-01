C' è posta per te | spoiler del 19 gennaio | rifiutata perché gay | porta i genitori da Maria

Oroscopo del 14 febbraio : San Valentino da 'proposta' per l'Acquario : In questo giovedì di San Valentino 2019 troviamo Plutone, Venere e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete. Luna in Gemelli e Sole in Acquario, mentre Giove in Sagittario e Nettuno fisso nel segno dei Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa. Ariete nervoso Ariete: influssi odierni contrastanti potrebbero inasprire l'atteggiamento dei nativi questo giovedì. Le idee risulteranno meno limpide del solito che potrebbe portare ad una ...

Reddito di cittadinanza - la proposta di Libero a Silvio Berlusconi : referendum per abolirlo : Su Libero, l'appello di Vittorio Feltri a Silvio Berlusconi: "Fai un referendum per abolire il Reddito di cittadinanza", la disastrosa misura assistenzialista voluta dal M5s ormai a un passo dal varo in Consiglio dei Ministri. Il referendum, oltre a scongiurare la follia del Reddito ai fannulloni, p

C’è posta per Te - anticipazioni seconda puntata del 19 gennaio su Canale 5 : anticipazioni della seconda puntata della ventiduesima edizione di C’è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi che torna su Canale 5 da sabato 19 gennaio

Di Maio posta i super stipendi dei commissari europei - loro : 'Stabiliti democraticamente' : L'abolizione dei privilegi della casta dei parlamentari è stata una delle mission che il Movimento Cinque Stelle si è imposta fin dal primo momento. Si è assistito a scene di esultanza quando si è riusciti ad abolire le pensioni d'oro degli ex occupanti delle aule romane. Adesso, però, i grillini sono pronti a riproporre il modello vincente su base italiana a livello europeo. Proprio nell'anno in cui si dovrà rinnovare il Parlamento Europeo su ...

"Non piangere se il Toro ha perso". La lettera di risposta al tifoso della Fiorentina è tenerissima : "La tua lettera mi ha consolato molto. E Belotti è il mio giocatore preferito, insieme a Sirigu e Modric, anche se non è del Toro. La prossima estate con il mio papà vogliamo venire a Firenze, magari ci incontriamo". Davì, 8 anni, il piccolo granata che domenica è stato ripreso in lacrime allo stadio dopo il gol di Federico Chiesa all'87', risponde alla letterina di Martino, 6 anni, giovanissimo tifoso ...

Vanessa Incontrada - la risposta epocale che massacra chi la insulta : "Tutto questo tempo per essere così" : Vanessa Incontrada ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae al naturale e sorridente più che mai e nella caption ha aggiunto: “Tutto questo tempo per essere così”. Forse questa volta gli haters si placheranno. Lo scatto pare arrivare come risposta a tutti i commenti negativi ch

Il Polo Nord magnetico si sposta sempre di più (e nessuno sa perché) : Il Polo magnetico della Terra galoppa verso la Siberia. nessuno sa perchè e la velocità dello spostamento è accelerata tanto che l'ultimo modello, realizzato nel 2015 e che doveva durare fino al 2020, è di nuovo in revisione. Avrebbe dovuto essere aggiornato il 15 gennaio, ma si è rinviato al 30 gennaio a causa dello shutdown delle amministrazioni governative americane, e dunque anche di alcuni enti regolatori che ...

Gli ospiti della seconda puntata di C’è posta per Te! : Sabato 19 gennaio, alle ore 21,10 su Canale 5, l’appuntamento più atteso in Tv torna con Maria De Filippi e la seconda puntata del nuovo ciclo di emozionanti storie di “C’è Posta per Te”. Coinvolti nelle storie del people show: l’amatissima coppia della musica italiana formata da Al Bano e Romina Power e i giocatori della grande Juventus Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Seguite “C’è Posta Per Te” ...

Brexit - Theresa May subito al lavoro per un piano B. Botta e risposta Lewis-Weber : Ha poco tempo per riposarsi sugli 'allori', relativi, Theresa May. Appena incassata la fiducia da quello stesso Parlamento che martedì aveva bocciato a larghissima maggioranza, 230 voti di scarto, l'...

USA : indagine federale e proposta di ban per Huawei - : ... ad oggi il più grande, in termini di numeri, fornitore di apparecchiature e infrastrutture per i network mobile : gli operatori di tutto il mondo si stanno attivando al fine di allestire le reti ...

C’é posta per Te - Seconda Puntata : Gli Ospiti e la Storia Lesbo di Deborah! : Volete sapere in anteprima chi saranno gli Ospiti che presiederanno nella Seconda Puntata di C’è Posta Per Te? Vi sveliamo che ci sarà una Storia drammatica nella quale una ragazza chiederà ai genitori di accettare la sua relazione con una persona del suo stesso sesso. Tutti i dettagli! C’é Posta Per Te: Maria De Filippi ospita nel suo salotto tecnologico, una coppia di cantanti famosi in tutto il mondo e tre calciatori della ...

Tutto quel che l’Ue è disposta a fare per evitare la “no deal Brexit” : Bruxelles. L’accordo di ritiro del Regno Unito dall’Unione europea non si tocca, ma i 27 sono pronti a concedere più tempo e rinegoziare la dichiarazione politica sulla relazione futura per permettere ai britannici di evitare il caos di una “no deal Brexit”. E’ questo il messaggio inviato mercoledì

Spese veterinarie gratuite per chi adotta cani e gatti - la proposta di legge in Toscana : La proposta di legge, che si ispira a quanto già realizzato in Umbria, prevede l’erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la sterilizzazione di cani e gatti, per soggetti in svantaggio economico, per i disabili e per le persone sole con più di 65 anni di età. Secondo i firmatari così si unisce due soggetti con carenze affettive: "Sarebbero meno soli cani e persone"Continua a leggere