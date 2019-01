Carige | ok da Commissione Ue a garanzie Stato fino a 3 mld euro

Carige - l'ex presidente Berneschi : "Di Maio faccia commissione - gufi hanno nome e cognome" : 'Non vedo l'ora che Di Maio faccia una commissione d'inchiesta che vada a fondo sul serio perché' i gufi hanno nome e cognome. Penso che non possa essere definito io la causa di tutti i mali di Carige'...

La mossa del M5S dopo l'imbarazzo per il caso Carige : 'Minenna alla Consob - per Paragone commissione banche' : La mossa del M5S, dopo l'imbarazzo per il salvataggio della banca Carige, non si è fatta attendere: Marcello Minenna andrà alla presidenza della Consob e il senatore grillino Gianluigi Paragone sarà ...

Carige - Di Maio : “Nazionalizzazione unica strada. Si pubblichi lista debitori. Capo della commissione d’inchiesta? Paragone” : La richiesta ai commissari di Carige di pubblicare l’elenco dei debitori, la cui unica via per il salvataggio è la nazionalizzazione, e il senatore pentastellato Gianluigi Paragone a Capo della commissione d’inchiesta sulle banche. Dopo le tensioni per il decreto approvato in dieci minuti che ricalca – nella forma e nella sostanza – quello del governo Gentiloni per Mps, Luigi Di Maio rilancia. “Nazionalizzazione ...