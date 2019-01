Carige chiede garanzia dello Stato per 2 miliardi di obbligazioni

Banche - Carige chiede al Tesoro la garanzia dello Stato su obbligazioni per 2 miliardi. Via libera dell’Ue al decreto : Banca Carige ha chiesto al Tesoro la garanzia pubblica prevista dal decreto varato l’8 gennaio “per due emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di due miliardi di euro con durata rispettivamente di 12 e 18 mesi”. Lo ha comunicato la banca, che “si riserva la facoltà di richiedere l’attivazione della ulteriore garanzia di 1 miliardo di euro, nell’ambito del massimale previsto dal decreto”. La notizia è ...

Carige - Di Maio : “Chiederemo e pubblicheremo elenco dei debitori. Verificare se ci sono legami politici con ad” : “Nelle prossime ore scriveremo al commissario straordinario che sta amministrando Carige e gli chiederemo di rendere noto al governo l’elenco dei debitori di Carige. Vogliamo sapere chi sono i De Benedetti di Carige e vogliamo vedere se ci sono legami politici o personali con gli amministratori delegati di questi anni. Chiederemo al commissario di promuovere l’azione di responsabilità sugli ex amministratori delegati di ...

Carige - il Pd chiede con urgenza l'intervento del ministro Tria : Quella di Carige è una questione tanto vitale quanto strategica per l'economia cittadina e non solo, ci auguriamo perciò che da parte di tutti emerga il massimo impegno nel trovare una soluzione in ...

Banca Carige chiede alla Consob una giornata di stop in Borsa : Banca Carige ha chiesto alla Consob una giornata di stop per il titolo dalle contrattazioni, "in attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal Cda". La richiesta, spiega la Banca ligure, "è al solo fine di evitare movimenti speculativi, anche alla luce delle indiscrezioni riportate da alcuni media".Il Messaggero scrive di corsa contro il tempo per il salvataggio di Banca Carige: servono ...