Cambi | euro poco mosso a 1 | 1395 dollari

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 17/01/2019 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro si muove nella giornata odierna sui livelli precedenti, mentre l' Euro contro la divisa nipponica si mostra timidamente negativo. Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto ...

SCambi sotto i livelli della vigilia per i mercati europei : Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gli investitori in attesa di sviluppi sulla Brexit . Dopo aver incassato il no all'accordo raggiunto con l'Ue lo scorso novembre dalla ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 16/01/2019 - ore 15.40 : Non si allontana dalla parità il cross-rate Euro contro Dollaro , mostrando un Andamento simile all' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha esordito a quota 1,1404, ...

Brexit - tutto in una sera : cosa Cambia per Londra e per l'Europa : Con la bocciatura dell'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles, verranno messi in discussione non solo il futuro...

Da Macron ai gilet gialli - come è Cambiata la strategia dei Cinque stelle in vista delle europee : L'obiettivo è trovare forme di organizzazione politica diverse da quelle tradizionali, capaci di rappresentare gli interessi delle componenti della società fino a oggi poco rappresentate e tutelate». ...

Di Maio e Di Battista : “Dobbiamo far Cambiare le regole all’Unione europea” – : Al via la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee di maggio. Viaggio in auto verso Strasburgo di Di Maio e Di Battista. Sullo sfondo restano le questioni aperte con l’alleato di governo leghista. Annalisa Fantilli Ciao a tutti buongiorno, io mi fido assolutamente di Luigi, anche alla guida…” Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto fino a Strasburgo; l’obiettivo è ...

