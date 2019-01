Calciomercato Perugia | Bianchimano al Catanzaro in prestito

Calciomercato Serie B : Lecce vuole il bomber - Mazzeo richiesto - Perugia e Foggia attive : Giornata molto intensa in Serie B con numerose trattative di Calciomercato . Sono tante le squadre che si stanno impegnando per rafforzare le rispettive rose in vista del girone di ritorno. Queste due settimane di stop, visto che il campionato riprenderà il 18 gennaio, saranno interamente dedicate ai Calciomercato per le 19 società della Serie cadetta. Sicuramente tra le società più attive c'è il Brescia che ha superato a l'Hellas Verona nella ...

Calciomercato Roma - Sadiq in prestito al Perugia : l'attaccante rientra dai Glasgow Rangers per andare in Serie B : Umar Sadiq torna in Italia. Già archiviata la parentesi in prestito ai Glasgow Rangers, l'attaccante classe '97 di proprietà della Roma farà rientro alla società giallorossa, prima di iniziare una ...