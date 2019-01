Calciomercato Napoli Ultime notizie | Jorge Mendes offre Trincão

Calciomercato Napoli - nuovi contatti con l'agente di Trincao : Una proposta che può diventare un'opportunità di mercato: il Napoli valuta il colpo Francisco Trincao. Già seguito da Inter e Juventus , i bianconeri sembravano decisi a chiudere, prima di mollare la ...

Immobile al Napoli?/ Calciomercato - l'agente : 'Appena può scappa in Campania - lì ha tanti amici' : Ciro Immobile al Napoli? Sembra fantacalcio invece sono voci di Calciomercato amplificate dalle parole del suo agente Marco Sommella.

Calciomercato Napoli : James Rodriguez sogno estivo. Ancelotti la carta : Calciomercato Napoli: James Rodriguez sogno estivo. Ancelotti la carta Il Napoli vuole fare il definitivo salto di qualità. Negli ultimi anni la squadra partenopea è cresciuta parecchio sotto tutti i punti di vista, da quello tecnico a quello societario, pur non riuscendo ancora ad ottenere un trionfo importante specie a causa della furia Juventus, che non accenna a placarsi. Nonostante ciò la voglia di crescere è ancora tanta, segnalata ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - si riapre la pista De Jong : l'olandese si allontana dal Barcellona : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: secondo Carlo Alvino la pista James Rodriguez è possibile, intanto Fofana e de Paul sono nel mirino.

Calciomercato Napoli : azzurri pronti a puntare tutto su Lozano per l'estate (RUMORS) : Il Calciomercato invernale è ormai nel vivo e pure il Napoli si guarda intorno per rinforzare la propria rosa, non solo per la stagione in corso, ma anche già guardando al prossimo campionato. In tal senso sul taccuino della società partenopea c'è Hirving Lozano, ala messicana del PSV Eindoven. Il Napoli vuole chiudere subito Il D.S. Giuntoli in questi giorni sta forzando la mano con Mino Raiola, procuratore del calciatore classe '95, per ...

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie - rinnovo Milik : Adl vuole blindarlo fino al 2023 e senza clausola : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie. La dirigenza vuole bloccare Milik: per lui pronto un rinnovo di contratto fino al 2023, senza clausola.

Calciomercato Napoli - Kouamè rinviato a giugno. Per Lobotka… : Calciomercato Napoli – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, emerso ...

Il Calciomercato oggi – Colpo grosso del Napoli - scatenato il Bologna : Il calciomercato oggi – Il calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante Colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su Facundo ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Genoa e Bologna sulle tracce di Younes : Calciomercato Napoli, Ultime notizie. Genoa e Bologna sulle tracce di Younes ma il giovane tedesco piace anche al Real Valladolid.

Calciomercato Napoli - Kouamè si complica. Offerta per Lobotka : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : il Napoli vicino al colpo - missione del Frosinone ed innesto Fiorentina : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su ...

Calciomercato Napoli - nuovo assalto a Lobotka : i dettagli dell’offerta recapitata al Celta Vigo : Il club azzurro è tornato nuovamente alla carica per il centrocampista del Celta Vigo, per il quale è stata già formulata una prima offerta Il Napoli si muove sul mercato, andando a caccia di un centrocampista da inserire nella rosa di Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore sono risalite improvvisamente le quotazioni di Lobotka, giocatore del Celta Vigo già seguito dal ds Giuntoli la scorsa estate, quando ci fu anche una telefonata tra il ...

Calciomercato - Mercatonovela : Maksimovic al Napoli - una trattativa lunga più di un anno - 2015 - : Quanto può durare una telenovela di mercato? Un mese? Due? Forse anche tre, se i primi contatti tra le parti avvengono a mercato ancora chiuso e il corteggiamento va avanti tutto luglio e agosto. ...

Calciomercato Napoli - si vuole chiudere per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per Barella: le ...