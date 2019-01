Calciomercato Inter | ufficiale Braz o | andrà in prestito al Chievo

Calciomercato amarcord - 'Affaracci' : l'Inter e Sforza - il regista ricordato per un film - non suo - : ... dato che nel 2012, da tecnico del Grasshoppers, conosce anche il tunnel della depressione , con la paura del fallimento che lo assale fino a indurlo a uscire dal mondo del calcio per un paio d'anni. ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - affare fatto col Cruzerio per Brazao! : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri hanno ormai preso Brazao che sarà parcheggiato al Chievo. Si complica la pista Pedrinho del Corinthians.

Calciomercato Inter - Brazao prossimo alla firma : i dettagli dell’affare : Calciomercato Inter – Non del tutto fermo il Calciomercato del club nerazzurro a gennaio. Un giocatore in entrata in questa finestra di contrattazioni in atto nel corso di questo mese sembra essere ormai prossima. Dopo settimane in cui si sono susseguiti contatti con il Cruzeiro da una parte e colloqui con il Chievo dall’altra, sembra […] L'articolo Calciomercato Inter, Brazao prossimo alla firma: i dettagli dell’affare ...

Calciomercato : torna il tormentone Modric-Inter e si farà a giugno : Quest'estate è stato il sogno proibito dell'Inter, ma complice anche una clausola rescissoria monstre , 750 milioni di euro, non se ne fece nulla. Il contratto di Luka Modric, però, scade nel 2020 e ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - Pellegrini e la possibilità Psg : 'Non mi interessa - penso ad allenarmi' : Calciomercato Roma, Ultime notizie: i giallorossi tornano sull'esterno Malcom e provano a rinnovare il contratto a Zaniolo su cui è piombato l'Arsenal.

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - voltafaccia del Lipsia per Calhanoglu : costa troppo - non ci interessa : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Calhanoglu non si muoverà; il Lipsia si ritira perché il turco costa troppo, parola dell'allenatore.

Calciomercato - Pellegrini : 'Interesse Psg? Lavoro per diventare un giorno capitano della Roma' : ... si deve mettere a schermo della difesa per far sì che non ci siano buchi in mezzo al campo, però mi abituerò anche a questo." Chi osservi con attenzione tra i migliori centrocampisti al mondo? "Mi ...

Calciomercato Roma - seguito Miranda che vuole lasciare l’Inter : Calciomercato Roma, occasione Miranda dall’Inter? – Tempi di grandi manovre in casa Inter sul fronte mercato. Mentre si continua quasi ininterrottamente sul rinnovo di Icardi, Marotta e Ausilio in questi giorni dovranno anche chiarire con Joao Miranda il futuro del difensore brasiliano. L’ex Atletico Madrid reclama maggiore spazio ma non può vedersi garantito un posto […] L'articolo Calciomercato Roma, seguito Miranda che vuole ...

Calciomercato Inter - si lavora al rinnovo di Skriniar : presentata una proposta importante al difensore slovacco : Non solo il rinnovo di Icardi, il club nerazzurro ha presentato una proposta di prolungamento anche a Skriniar L’Inter lavora non solo per rinforzare la rosa di Spalletti, ma anche per blindare i giocatori più rappresentativi. Oltre alla trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi, il club nerazzurro ne ha iniziata un’altra per il prolungamento di Milan Skriniar, il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2022. Marotta e ...

Calciomercato INTER/ Ultime notizie - Modric si avvicina : niente rinnovo con il Real Madrid : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: i nerazzurri pronti al colpo a sorpresa Mesut Ozil? Intanto si avvicina sempre di più Luka Modric, in uscita dal Real.

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj : Lotito dice no : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj: Lotito dice no proviene da ...

Calciomercato Inter – Godin sempre più nerazzurro in attesa di Icardi : Da un rinnovo che sta per arrivare a un altro che invece non è arrivato e che ha spinto poi Diego Godin a decidere di lasciare l’Atletico per l’Inter, dove arriverà la prossima estate a parametro zero.Ieri anche i media spagnoli – fin qui molto abbottonati sull’argomento – hanno aperto all’addio del capitano dell’Atletico, confermando che «Godin ha già dato la sua parola all’Inter e non è tipo da rimangiarsela».L’accordo infatti è totale da ...

Calciomercato Inter - l’Arsenal mette alla porta Ozil e lo offre ai nerazzurri : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Sun, Mesut Ozil sarebbe stato offerto all’Inter. Unai Emery vorrebbe riuscire a cedere il regista tedesco 30enne nel tentativo di ottenere cifre da poter reinvestire per l’acquisto centrocampista del Barcellona Denis Suarez nel corso dell’attuale sessione di Calciomercato. L’ex Real Madrid non farebbe più parte dei piani futuri […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - dalla Spagna : il Betis chiede Lautaro Martinez : Calciomercato Inter, Ultime notizie. dalla Spagna: il Betis cerca Lautaro Martinez, ma sul piatto non può osare più del prestito.