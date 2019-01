Calcio a 5 | Serie A 2019 | trasferte insidiose per Acqua&Sapone e Italservice Pesaro

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : la Fiorentina tenta il colpaccio - nuovo centrocampista per il Genoa : Calciomercato Serie A – Ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino ...

Calciomercato - in Serie B possibile maxi giro di bomber : da Trotta a Ceravolo : Sono tante le società interessate a rafforzare la loro rosa soprattutto in attacco nel Calciomercato invernale. Questa situazione sta creando le condizioni per un possibile maxi-giro di attaccanti. Tra le società coinvolte sicuramente il Lecce (che ne cambierà due), il Brescia, la Cremonese, il Padova, il Benevento ed il Crotone. Tutto parte da Lecce e Crotone: l'attaccante Pettinari è pronto a tornare nel Crotone a titolo definitivo, con i ...

Serie A Calcio - calendario e orari del fine settimana 19-20 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming su Sky e DAZN. Il programma completo : Da sabato 19 a lunedì 21 gennaio si svolgerà la ventesima giornata della Serie A di calcio. Dopo la sosta invernale, si torna in campo anche in campionato con il primo turno del girone di ritorno. Il programma delle gare si aprirà sabato alle 15.00 con Roma-Torino, sfida di alta classifica con i giallorossi pronti a tornare in corsa per la Champions League. Alle 18.00 ci sarà Udinese-Parma, mentre alle 20.30 l’Inter ospiterà a San Siro il ...

Prossimo turno Serie A Calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Il Calciomercato oggi – Tutte le trattative in Serie A - sono ore caldissime : Il calciomercato oggi – Ultime ore calde per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, in particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti. Quella di ieri è stata l’ultima partita con la maglia del Milan per Gonzalo Higuain, quasi tutto definito per il passaggio al Chelsea, è arrivato l’ok anche dalla Juventus: prestito di 6 mesi con obbligo di un ulteriore prestito di un altro anno a determinate condizioni. Il Milan ha ...

Calciomercato Serie B : Lucioni al Sassuolo - Ceravolo e Ciofani ancora in trattativa : Sono tante le trattative che sono vicine alla chiusura nel Calciomercato di Serie B. Senza ombra di dubbio i nomi più chiacchierati in queste ore sono quelli del difensore Lucioni del Lecce, dell'attaccante Ceravolo del Parma, dell'attaccante Ciofani del Frosinone. Se per Lucioni si prevede un futuro in Serie A, dopo la faraonica offerta del Sassuolo presentata al Lecce, per i due bomber è molto probabile un futuro in Serie B. Ceravolo è stato ...

Calciomercato Serie B e Serie C - domani Baclet firma con la Reggina : il Verona tenta il colpo - bene il Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato regala emozioni anche in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative caldissime secondo quanto riporta la rosea. Ore caldissime per gli attaccanti, la Cremonese chiude per Strizzolo, il Pescara è ai dettagli per il prestito di Tumminello mentre l’Ascoli riporta in Italia l’ex Novara Chajia, il Crotone prende Pettinari e per la difesa è vicino Spolli. Il Foggia prova ...

Consigli FantaCalcio 20 giornata Serie A 2018/2019 : Si riparte da CR7 : I nostri Consigli per la 20^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Ancora lui, inesorabile e inesauribile, forte con le grandi impietoso con le piccole, per il fenomeno portoghese si preannuncia un 2019 in perfetta continuità con il precedente. Timide risposte arriveranno da Napoli e Inter, niente di clamoroso, occasionali cinguettii che impediranno ai bianconeri di festeggiare l’ennesimo ...

Calciomercato Serie B : il Lecce cerca il sostituto di Lucioni - Cremonese su Caracciolo : Il Calciomercato di Serie B è entrato ormai in una fase 'calda'. Dopo le prime due settimane di trattative, 'ammiccamenti', scambi di informazioni, telefonate tra procuratori e direttori sportivi, voci di mercato, adesso si entra nella fase clou della sessione invernale. Al momento questo Calciomercato è stato avaro di emozioni e i due colpi più importanti li hanno portati a casa Brescia e Lecce, che rispettivamente hanno acquistato due ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Cagliari scatenato - colpo del Parma e mosse della Fiorentina : Il Calciomercato di Serie A continua a regalare emozioni, nelle ultime ore importanti trattative. Si muove il Sassuolo che può contare su un nuovo difensore, si tratta di Lucioni. Il Genoa aumenta l’offerta per Krunic ma l’Empoli non sembra ancora convinto della cessione, molto attivo il Cagliari, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ piace molto Gaston Brugman, centrocampista uruguaiano classe 1992 del Pescara, tentativo ...

Serie A Calcio - riprende il Campionato. Calendario - orari - tv e streaming della ventesima giornata. Il programma completo : Terminata la pausa invernale e archiviati gli ottavi di finale di Coppa Italia, riprenderà questo fine settimana la Serie A 2018-2019 di calcio. Tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio andrà in scena infatti la ventesima giornata del massimo campionato nazionale, primo turno del girone di ritorno. La Juventus ha chiuso la prima parte della stagione saldamente al comando e proverà a proseguire la propria impressionante striscia di vittorie. Le prime ...

