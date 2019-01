Bungie | dopo la separazione da Activision la maggior parte del team è impegnata nelle

Activision attualmente sotto indagine per frode dopo la separazione da Bungie : Activision è attualmente sotto indagine per frode, in seguito alla separazione con Bungie che ha acquisito i pieni diritti su Destiny.Secondo un recente report di Market Watch, riportato da Comicbook, è stata avviata una nuova indagine in merito a presunte pratiche commerciali illecite e ad altri tipi di frode all'interno delle loro operazioni quotidiane. Il report è stato creato semplicemente come una segnalazione agli azionisti ed è una ...

Destiny 2 dopo il divorzio tra Bungie e Activision - quale futuro per il brand? : È stata una settimana decisamente frizzantina per Destiny 2. Lo sparatutto in salsa Sci – Fi sviluppato da Bungie ha visto infatti cadere il patrocinio di Activision, con il producer che ha sancito il divorzio definitivo con lo studio di sviluppo e di fatto con l'intera saga, dopo anni di tensioni tra le due parti. Divergenze di punti di vista e decisioni prese non proprio di comune accordo hanno portato all'epilogo che tutti hanno avuto modo di ...

Activision Blizzard : le azioni crollano dopo la separazione da Bungie : L'inizio del 2019 contrassegna un nuovo assetto di Activision Blizzard, visti i numerosi cambiamenti e riassestamenti interni della società che hanno segnato gli ultimi tempi del 2018.Come riporta Gamerant, la notizia del divorzio tra Bungie e Activision Blizzard è stata accolta con grande stupore da tutti, e men che meno dai mercati che hanno subito dato la loro risposta.Le azioni della società sono scese di oltre il 6,5% in seguito ...