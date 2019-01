Brescia | trovata donna carbonizzata nelle campagne di Erbusco

Trovata una donna carbonizzata in bosco nel Bresciano : Il corpo carbonizzato di una donna e' stato trovato nelle campagne di Erbusco, in provincia di Brescia. E' stato un uomo che faceva jogging a lanciare l'allarme dove aver notato il corpo abbandonato nell'erba. "Riteniamo si tratti di omicidio", conferma la Procura di Brescia che sta ora vagliando tutte le denunce di scomparsa.