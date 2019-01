Boxe | Canelo Alvarez sfiderà Daniel Jacobs il 4 maggio! Match pirotecnico per Mondiale

oasport

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Ora è ufficiale: Saul “affronteràper ilWBA, WBC, IBF dei pesi medi. Una sfida davvero stellare che andrà in scena il prossimo 4 maggio come ha confermato Oscar De La Hoya, amministratore delegato della Golden Boy Promotion. Ancora da ufficializzare la sede dell’incontro che sarà probabilmente la T-Mobile Arena di Las Vegas (USA).Da una parte il messicano che detiene il titolo iridato per le sigle WBA e WBC, dall’altra lo statunitense che è invece campione per la IBF: si preannuncia un incontrotra due autentici fenomeni di questa categoria, non ci sarà dunque un terzo atto trae Golovkin come tutti si aspettavano.affronterà The Miracle Man, colui che è riuscito a sconfiggere il cancro alle ossa che gli era stato diagnosticato nel 2012 e che ha conquistato la cintura IBF dopo aver battuto ...