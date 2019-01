newsbiella

: LA BONPRIX TEAMVOLLEY APRE L’ANNO SUPERANDO PER 3-0 UN MAI DOPO CANELLI - Biella_Cronaca : LA BONPRIX TEAMVOLLEY APRE L’ANNO SUPERANDO PER 3-0 UN MAI DOPO CANELLI - newsbiella : -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Appuntamento per sabato prossimo alle 20.30 al palazzetto dello sport Antonio Aburrà di, in via Moschetti 15.