Bomba carta in pizzeria | il ministro Salvini incontra Sorbillo all' aeroporto di Napoli

Raid con Bomba carta - Sorbillo è tornato a Napoli e va in Questura : Il pizzaiolo Gino Sorbillo è tornato in anticipo a Napoli rispetto ai suoi programmi dopo l'attentato con una bomba carta al suo locale in via Tribunali. Sorbillo ha visitato il suo...

Raid con Bomba carta - Sorbillo è tornato a Napoli. Il pizzaiolo si reca in Questura : Il pizzaiolo Gino Sorbillo è tornato con anticipo a Napoli rispetto ai suoi programmi dopo l'attentato con una bomba carta al suo locale in via Tribunali. Sorbillo ha visitato il suo...

Sorbillo - Bomba carta davanti alla storica pizzeria di Napoli : Sulla saracinesca, su quel che è rimasto, c'è un cartello: 'Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo Gino, Riapriamo presto,'. Il centro storico di Napoli, stamattina, si è risvegliato così: con una ...

GIUGLIANO - FURTO IN BANCA CON Bomba CARTA/ Banditi sfruttano botti Capodanno e sradicano bancomat : GIUGLIANO, FURTO in BANCA con BOMBA CARTA: Banditi sfruttano i botti di Capodanno per coprire il rumore dell'esplosione: bancomat recuperato, un arresto.

Con Bomba carta sradicano bancomat - presi : ANSA, - NAPOLI, 1 GEN - Con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano di Giugliano, in provincia di Napoli. Poi lo ...

Bomba carta in banca tra i petardi : primo furto dell'anno nel Napoletano : Inizia con il botto il 1 gennaio a Giugliano. Già un furto eclatante durante la notte. I banditi hanno piazzato, molto probabilmente, una Bomba all'esterno del banco di Napoli su Corso campano. I ...

Bomba carta in banca tra i petardi : primo furto dell?anno nel Napoletano : Inizia con il botto il 1 gennaio a Giugliano. Già un furto eclatante durante la notte. I banditi hanno piazzato, molto probabilmente, una Bomba all?esterno del banco di Napoli su Corso...

Notte di terrore a Napoli Est : esplode Bomba carta tra i petardi : Paura nella Notte per l'esplosione di una bomba carta davanti ad uno stabile di corso Protopisani, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. I residenti hanno udito un'auto che si ...

Esplode Bomba carta - paura a Napoli : ANSA, - Napoli, 31 DIC - paura nella notte per l'esplosione di una bomba carta davanti ad uno stabile di corso Protopisani, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. I residenti hanno udito ...

Bologna - Bomba carta davanti a sede di Forza Nuova : Non ci sono feriti ma la serranda è stata divelta - Un ordigno, probabilmente una bomba carta, è esploso davanti alla sede di Forza Nuova a Borgo Panigale, nella periferia di Bologna . Non ci sono ...

Notte di terrore nel Napoletano : Bomba carta esplode nel condominio : Una bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa Notte, intorno alle 3, in un edificio del complesso ex legge 219 a Castello di Cisterna, nel Napoletano. L'ordigno, piazzato al quarto piano, ha ...