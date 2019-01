Bolzano | il leghista Pancheri contro i gay | ‘Associazione dei finocchi’ Presidente | ‘Non

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 gennaio 2019) “Poi è venuta l’associazione dei… come si chiamano… dei finocchi“. Polemiche aper la frase pronunciata dalKurt, in Consiglio comunale, riferendosi agli omosessuali. E che poi ha ribadito il concetto, una volta richiamato dalSilvano Baratta. “Ma sì che si può dire, non è offensivo” si è difeso nella seduta che, tra le altre cose, doveva discutere il nuovo regolamento sulle affissioni pubbliche. L’associazione Centaurus Arcigay ha replicato “alla vergognosa uscita omofoba. Centaurus è in prima lineal’omo-bi-transfobia e la discriminazione, pienamente consapevole che l’unico modo di combattere queste forme di odio sia la diffusione della conoscenza e della cultura del rispetto”. E le scuse sono arrivate dal commissario provinciale del Carroccio, Massimo Bessone: “”Il linguaggio ...