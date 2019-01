Biella | abusi su quattro studenti delle scuole medie | arrestato professore 45enne

Blastingnews

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Tutto è iniziato in seguito alle confidenze di uno studente di scuola media, di nemmeno 14 anni, ai genitori. Il ragazzo avrebbe raccontato di aver subito deglida un suodi 45 anni. Così il padre e la madre, allarmati, si sono rivolti ai carabinieri per denunciare il presunto responsabilemolestie sessuali. Sono partite così le indagini per accertare i fatti, svolte nel massimo riserbo vista l’età del giovane. Col passare dei giorni però alle prime accuse si sono aggiunte quelle di altri tre ragazzi, maschi e femmine anche loro vittime del docente, che hanno raccontato altri episodi. L’insegnante nelle ultime ore è statoper il reato di violenza carnale aggravata, vista l’età dei minorenni coinvolti, a cui si è aggiunta l’accusa di atti osceni, che sarebbero stati compiuti nel cortile della scuola, davanti ad alcuni alunni: ora l’uomo è ai ...