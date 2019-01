Biathlon | Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 | Italia nella staffetta femminile al via senza

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda e sempre più vicina : l’Italia sogna! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe allunga in vetta - 11° Hofer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Norvegia e Francia favorite della staffetta maschile? L’Italia vuol sorprendere : Secondo giorno di gare Ruhpolding (Germania) per la quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche si è cominciato con una sprint e nel settore maschile è stato il solito assolo del norvegese di Johannes Boe. Il 25enne scandinavo si è portato casa l’ottavo successo stagionale, ottenendo la trentesima vittoria in World Cup. Un traguardo non da poco che lo pone su un livello diverso rispetto a tutti gli altri. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : nella sprint doppietta dei fratelli Boe - vince Johannes. Sesto Lukas Hofer : Non c’è modo di porre rimedio al dominio di Johannes Boe: il norvegese vince la 10 km sprint maschile di Ruhpolding valida per la Coppa del Mondo di Biathlon e aumenta ancor di più il vantaggio in classifica generale. Sulle nevi tedesche la vittoria arriva nonostante un errore in piedi: il norvegese vince in 22’56″3 staccando di 7″9 il fratello Tarjei, perfetto al tiro. Per la gioia del pubblico di casa il terzo gradino ...

Biathlon femminile - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019. Azzurre contro tutte : che sfida nella quinta sprint stagionale : Italia contro Resto del Mondo. E’ ormai una dolce abitudine questa per i tifosi azzurri che attendono con ansia la sfida sulla distanza dei 7.5 km che potrebbe lanciare ulteriormente il duo Wierer-Vittozzi nelle prime due posizioni della classifica della Coppa del Mondo. E’ una sprint meno “pesante” del solito, quella in programma domani alle 14.30 in una Ruhpolding avvolta nella neve, perchè non fa da preludio ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Johannes Boe contro tutti. Sfida sprint rimandata a giovedì : Neve, tanta neve in quel di Ruhpolding (Germania) nella prossima Sfida che gli assi del Biathlon sono pronti ad affrontare. Ne è caduta troppa dal cielo tedesco e allora la decisione è stata la seguente: si gareggia nella sprint maschile giovedì alle 11.00. Tutto rimandato di 24 ore per garantire delle condizioni di gara accettabili, salvaguardando la sicurezza dei primattori di sci e fucile. E dove eravamo rimasti dunque? Ad un Johannes ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding : il nuovo programma della settimana. Due sprint giovedì 17 gennaio : orari - tv e streaming : Subisce una significativa variazione il programma della quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. A causa delle pesanti nevicate che hanno colpito la località di Ruhpolding, in Germania, le autorità hanno deciso di spostare la sprint maschile in programma domani, mercoledì 16 gennaio, a giovedì 17, nello stesso giorno della prova femminile. Gli uomini prenderanno il via alle ore 11.00, mentre nessuna modifica nel programma delle ...